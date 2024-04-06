Bilinmeyen numaradan gelen çağrılara veda edin

Bilinmeyen numaralara bu defa gerçekten son! Google yeni bir özelliği devreye alarak tüm bilinmeyen numaraları sorgulama hizmeti sunacak!

Alınan yeni bilgilerde Google’ın bilinmeyen numaralar için yeni bir özelliği daha devreye alacağı öğrenildi. Bu kapsamda aranan bilinmeyen numaraları sorgulama hizmeti sunmaya hazırlanan Google, kullanıcıların gizliliğini artırmak adına çeşitli özellikleri denemeye devam ediyor.

Peki, Google’ın geliştirdiği bu özellik nasıl çalışacak?





Google’dan tek tuşla sorgulama!

Google Telefon uygulamasının beta sürücümünde yer alan bir özellik, kullanıcıların arama geçmişinde bulunan numaraları Google üzerinden sorgulamasına imkan tanıdı! Kullanıcıların son aramalar sekmesi üzerinden bilinmeyen bir numarayı, Google dahil internette sorgulatabileceği görüldü. Arama düğmesinde beliren “Google ile ara” seçeneği üzerinden numara hakkında bilgi almanın mümkün olacağı görüşürken, bu özeliğin özellikle de işletme hesaplarına daha kolay bir şekilde ulaşmayı sağlayacağı düşünülüyor.

Yalnızca internet üzerinde tanımlı numaralar sorgulanabilecek!

Öte yandan arama özelliği, Truecaller benzeri numaraların kimliğini saptamayacak. Bu tip uygulamarı yerinden etmek üzere tasarlanmayan Google’ın bu yeni özelliği, yalnızca internet üzerinde tanımlanmış olan numaraların bulunmasını kolaylaştırıyor olacak.





Mart ayında devreye alındı!

Söz konusu numara sorgulama özelliği, Mart ayında Pixel telefonlarda yayımlanan Feature Drop ile devreye alınmıştı. Japonya’da yapılan numara arama testleriyle sorgulama yapmanın kolaylaştığı bugünlerde Google, Telefon uygulamasında başka bir özellik üzerinde daha çalışıyor.

Yeni bir özellik daha gelebilir!

Alınan bilgilere göre Google, Telefon uygulamasında sesli aramadan görüntülü aramaya geçiş için yeni bir tasarım üzerinde çalışmalarına başladı. Bu da kullanıcıların WhatsApp benzeri farklı uygulamalara gitmeden Google Telefon üzerinden görüntülü görüşebilceği anlamına geliyor. Ancak söylediğimiz üzere şimdilik yalnızca çalışmaları devam eden bu özellik henüz herhangi bir cihazda aktive edilmiş değil.