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Bilişim Vadisi, DIGIAGE 2.0 Forum'u Ağırladı

Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen DIGIAGE 2.0 Forum, oyun sektörüne yönelik yenilikçi programlar tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:27
Bilişim Vadisi, DIGIAGE 2.0 Forum'u Ağırladı

Bilişim Vadisi'nde DIGIAGE 2.0 Forum

Bilişim Vadisi, oyun sektörünün geleceğine yön verecek ikili iş birlikleri ve eğitim fırsatlarının tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum'a ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışında Erkam Tüzgen, Türkiye'nin yüksek potansiyeline dikkat çekerek, "Ülke olarak teknoloji geliştirme yarışına katılabilmekteyiz. Oyun sektörü, bu alandaki önemli dallardan biridir," şeklinde konuştu.

Oyun Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar

Forumda, Türkiye oyun ekosisteminin büyüklüğü hakkında bilgiler verildi. Erkam Tüzgen konuşmasında, DIGIAGE programına farklı uzmanlık alanlarından kişilerin başvurabileceğini belirtti: "Müzik öğretmeni veya grafik tasarımcısı gibi çeşitli profesyoneller bu programda yer alabilir. Eğitime katılanlar, kendi şirketlerini kurma sürecinde destek alıyorlar. Başarı göstermeleri halinde yatırım da alabiliyorlar."

Oyun Sektörünün Büyüklüğü ve Önemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Türkiye'deki oyun sektörünün pazar hacminin 1,4 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Macit, "TEKNOPARK'larımızda 650 şirket oyun alanında faaliyet gösteriyor. Oyun sektörüne verilen destekler, uluslararasılaştırma süreçlerine katkı sağlıyor," dedi.

Etkinlik boyunca, DIGIAGE programından eğitim alan 11 oyun geliştiricisi projelerini tanıtma fırsatı buldu. Forum, oyun ekosisteminin uluslararası düzeydeki gelişmelerine destek olmayı hedefliyor.

Katılımcılar için Değerli Fırsatlar

Etkinlik sonrası Erkam Tüzgen ve Muhammet Bilal Macit, katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Bilişim Vadisi'nin himayelerinde düzenlenen forum, katılımcılara değerli bağlantılar kurma şansı sundu.

Oyun sektörünün hızla büyüyen bir ekosistem olduğu vurgulandı ve etkinlik, stant ziyaretlerinin ardından düzenlenen oturumlarla sona erdi.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde...

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinlikte konuşma yaptı.

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