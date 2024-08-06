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Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki gelişmeleri ve yeni projeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:09
Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Yılmaz'dan Savunma Sanayi İcra Komitesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bölgesel ve küresel barış için diplomasi unsurlarını etkin kullanmaya devam ederken, ülkemizi her türlü tehdit karşısında daha güçlü bir hale getirmeye kararlıyız," şeklinde ifadelerde bulundu.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi Dönüşümü

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

Çelik Kubbe Projesi ve Diğer Gelişmeler

Toplantıda birçok kritik projenin ele alındığını belirten Yılmaz, özellikle Çelik Kubbe Projesi ile ilgili detaylar verilen bir açıklamada, bu projenin katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre bir şekilde çalışmasını sağlamak için geliştirildiğini ifade etti. Ayrıca, gerçek zamanlı veri paylaşımı ve yapay zeka desteği ile karar vericilere sunulmasının sağlanacağını aktardı.

İhracat Hedefleri

Savunma sanayi ürünlerinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, ithalatı azaltarak katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerine de katkı sağladığının altını çizen Yılmaz, geçen yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma ihracatı için bu yıl 7 milyar dolar hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, bu alanda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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