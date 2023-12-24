Dünya devi devrim yaratıyor! Kablosuz şarj için flaş adım: Otomobillere özgürlük geliyor!

Tesla otomobillerde kablosuz şarj için kolları sıvanırken ev şarj cihazı üzerinde çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.

Dünya devi devrim yaratıyor! Kablosuz şarj için flaş adım: Otomobillere özgürlük geliyor!
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Dünya devi otomobil firması olan Tesla, kablosuz şarj konusunda ilgi göstermemişken daha önce kendi kendine sürüş teknolojisine hazır olmak adına şarj ettiği belirtildi. Otomobiller kendi kendilerini devam ettirirken bir insanın fişe takmasına gerek duyulmadan kendi kendilerini şarj edilmesi üzerine çalışmalar başlatıldı.

Tesla, yeni kablosuz ev şarj istasyonunu tanıtırken otomobil üreticisi, bir sunumun parçası olarak yayımlanırken durum hakkında yorumlar yapılmaya başlandı. Tesla, kablosuz bir ev şarj istasyonu üzerinde çalışmalar resmen onaylandı.

tesla

'SADECE PEDİN ÜZERİNDEN GEÇİYORSUNUZ'

Cybertruck ile ilgili bir videoda Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıldığı hakkında onay veren ifadeler kullanıldı. Endüktif şarj üzerinde çalışmalar yapılırken bu nokta üzerine herhangi bir fişe takmanıza gerek kalmadan yalnızca garajınızdaki pedin üzerinden geçirilerek ve şarj edilmeye başlandı.

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