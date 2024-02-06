Dünyadan 137 ışık yılı uzaklıkta canlı yaşamı barındırabilecek bir süper dünya keşfedildi!

NASA, yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde yer alan yakınlardaki bir süper dünyaya ait kanıtlar keşfettiğini açıkladı. Eşsiz konumu, süper dünyanın muhtemelen yaşanabilir olabileceği, yani canlı yaşamına dair kanıtlar barındırabileceği anlamına geliyor.

Uzay ajansı, gezegenin TOI-0715 b olarak bilindiğini ve kendi gezegenimizin yaklaşık 1,5 katı genişliğinde olduğunu açıkladı. Gezegen, ana yıldızının yaşanabilir bölge içinde yörüngede dönüyor ve bu da gezegenin yüzeyinde sıvı suyun oluşması için doğru sıcaklık olabileceği anlamına geliyor.





SEYAHAT EDEBİLMEK İÇİN HÂLÂ ÇOK UZAKTA

Araştırmacılar, yaşanabilir bir gezegenin milyonlarca ya da milyarlarca ışık yılı uzakta olmak yerine bu kadar yakında olabileceğini bilmenin oldukça sevindirici olduğunu fakat 137 ışık yılının hâlâ insanlığın şu anda uzayda seyahat edebileceğinden çok daha uzak bir mesafe olduğunu söylüyor.

TOI-175 b, keşfedilen yaşama elverişli süper dünyaların büyüyen listesine katılıyor. Gezegenin James Webb uzay teleskobu tarafından daha yoğun bir şekilde incelenmesi gerekse de, keşfinin oldukça önemli olduğu, zira artık yaşamı barındırmak için önemli olan bir atmosferin işaretlerinin aranabileceği belirtildi.