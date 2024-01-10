Elektrikli araçlar gerçek zamanlı pil bilgilerini Google Haritalar’la paylaşabilecek!

Google, Google Haritalar için gerçek zamanlı pil verilerini kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu yeni özellik yardımıyla, uyumlu elektrikli araçlar batarya bilgilerini direkt olarak Google'ın harita hizmetiyle paylaşabilecek ve Google Haritalar kullanıcılarının varış noktalarına ulaştıklarında ne kadar şarjları olacağını anlamalarını, güzergah boyunca şarj istasyonları önermesini ve ayrıca şarjın ne kadar süreceğini önermelerine imkân verecek.

aksiyon.com.tr’ye göre şirket, bu entegrasyonu öncelikle Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning araçlarda önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağını duyurdu. Ayrıca, kullanıcılar, artık Android veya iOS cihazlardaki Google Haritalar'da planladıkları seyahatleri artık direkt olarak Google yerleşik olan elektrikli otomobillere iletebilecek.





GOOGLE’DAN BİRÇOK YENİ UYGULAMA

Bu entegrasyonun elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracağı açıklandı. Çünkü Google Haritalar varış noktanıza vardığınızda tahmini pil seviyenizi gösterecek, yol boyunca şarj durakları önerecek ve hatta aracınıza göre şarjın ne kadar süreceğini tahmin edecek.

Şirket, yeni Google Haritalar özelliklerini kullanıma sunmanın yanı sıra, Google yerleşik olan araçlara gelen bir dizi yeni uygulamayı da duyurdu. Chrome, PBS Kids, Crunchyroll ve Weather Channel uygulamalarının hepsi bugün kullanıma sunulmaya başlandı.