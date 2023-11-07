Elon Musk'tan her gün bir yenilik: X hesap isimlerini satacak

Elon Musk X platformunda değişiklik yapmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Elon Musk'tan her gün bir yenilik: X hesap isimlerini satacak
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X platformunda hesap isimleri satılmaya başlanıyor! Elon Musk değişimleri bitmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

X PLATFORMUNDA YENİLİKLER SÜRÜYOR

X platformunda aktif olmayan hesaplardan alınan kullanıcı isimleri satışa çıkıyor. Satın alma işlemleri için 50 bin dolarlık bir sabit ücret talep ediliyor. Mayıs ayında Elon Musk platform üstünde hareketsiz olan hesapların temizlenmeye başladığını paylaşmıştı ve kullanılmayan isimlerin geri dönüştürülmesi ile ilgili de açıklamalar yapmıştı. E-postalara göre etkin olmayan hesapların isimlerini satın almak için yeni bir pazar oluşturulmaya çalışılıyor. 

x platformunda yeni değişiklikler paylaşıldı

Bu sene politika değişerek kullanıcıların aktif olabilmesi için 30 günde bir oturum açma zorunluluğu getirilmişti. Uzun süre oturum açmayan hesaplar askıya alınmaya ve kalıcı olarak kapatılmaya başlanmıştı. Ancak platformdan hesabın tamamen silinmesi için ne kadar süre hareketsiz kalacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Başka bir kullanıcının aktif olmayan adını almak herkesin yapabileceği bir durum olarak paylaşılmadı. X resmi internet sitesinde etkin olmayan kullanıcı adların yayınlanmayacağı da paylaşıldı. Aynı zamanda kısa zaman önce platform için Premium+ ve temel seviye olarak iki abonelik seviyesi de tanıtılmıştı. 

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