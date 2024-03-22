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Epic Games iki oyunu birden ücretsiz erişime açtı

Oyun severlere müjde! Bu iki oyunu ücretsiz oynayabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:11
Epic Games iki oyunu birden ücretsiz erişime açtı

Epic Games kullanıcılarının yüzünü güldürdü! Bu iki oyun ücretsiz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLDU

Birçok oyun severin tercih ettiği Epic Games platformu sık sık kampanyalarıyla abonelerinin yüzünü güldürüyor. Epic Games Store tarafından yapılan son duyuruya göre 28 Mart tarihine kadar Call of the Wild The Angler ve Invincible Presents Atom Eve oyunları ücretsiz olacak. 

epic games ücretsiz oyunları

Call of the Wild The Angler isimli oyun balıkçılık simülasyonu olarak biliniyor ve Invincible Presents bir animasyon dizisinden kurulan bir oyun olarak oynanıyor. Balıkçılık simülasyonu oyununda bir usta otlta balıkçısı olabilirsiniz! Birçok balık tutabilirsiniz. Bu oyun Steam platformunda 6 dolara satılıyor. Invincible Presents oyununda ise süper kahraman olma mücadelesi veriliyor ve Steam platformunda 3 dolara satılıyor. Oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için platforma giriş yapmanız ve oyunları aratarak sağ alt tarafta satın alma seçeneğinden kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. 

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