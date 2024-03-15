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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklandı

Oyunseverlerin adresi olan Epic Games tarafından kullanıcılara ücretsiz oyun hakkı verildi. Bu haftanın indirimli olarak kullanıma açılacak o oyunlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:30
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklandı

Epic Games Store, Eidos Montréal’ün en iyi oyunlarından birisi bu hafta içerisinde ücretsiz olarak verildi. 2016 yılında piyasaya sürülen RPG oyununun yanı sıra bir de küçük bir oyun daha ücretsiz olarak ücretsiz olarak imkanlar tanımlanıyor.

Deus Ex: Human Revolution’ın devamı olarak oyunculara sunulan Mankind Divided, Adam Jensen’ın hikayesini devam ettirmektedir. Oyunda Illuminati’yi avlıyor ve araştırılacak bütün mahalleler, ortadan kaldırılacak çeteler açığa çıkarılacak komplolar ve kilidini açılacak bol miktarda siberpunk yetenekleri mevcuttur.
Deus ex
DEUS EX: MANKİND DİVİDED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümleri)
İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD ekvivalenti
BelleK: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 45 GB boş alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Epic Games üzerinde ücretsiz olarak sunulan The Bridge, mantık bulmaca oyunda olurken fizik ve bakış açılarıyla beraber manipüle edilerek imkansız mimarilerde oluşturulur. Yerçekimi manipülasyonları, paralel boyutlar ve daha çok zihinler üzerine kavramlar içerirken benzersiz çözümler sunulur. Bölümlerin tamamlanmasıyla beraber zor alternetif bulmacaların kilidi açılmaktadır.

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