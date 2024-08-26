Epic Games'ten Büyük Sürpriz! 500 TL Değerinde 2 Oyun Ücretsiz

Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla heyecan yaratmaya devam ediyor. Bu hafta da oyunseverlerin yüzünü güldürecek harika bir sürpriz var! Tam 499 TL değerindeki The Callisto Protocol ve aksiyon dolu Gigantic: Rampage Edition oyunları, kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu iki popüler oyunu kütüphanenize eklemek için elinizi çabuk tutun; çünkü bu fırsat yalnızca 29 Ağustos Perşembe günü saat 18:00'e kadar geçerli.

GIGANTIC: RAMPAGE EDITION – YENİ NESİL 5V5 MOBA DENEYİMİ

MOBA türünü seven oyuncular için Epic Games, bu hafta Gigantic: Rampage Edition ile harika bir fırsat sunuyor. Oyunculara benzersiz bir 5v5 MOBA deneyimi yaşatan bu oyun, her biri farklı yeteneklere sahip kahramanları seçme ve diğer oyuncularla takım oluşturma imkanı tanıyor. Oyunda, taktiksel düşünme ve takım çalışması ön plana çıkıyor.

Bu sürümde oyuna eklenen yeni modlar, çapraz platform desteği, yepyeni kahramanlar ve farklı haritalar, Gigantic: Rampage Edition'ı daha da zengin ve dinamik bir hale getiriyor. Bu özellikler, oyunu sürekli taze ve heyecan verici kılıyor. Oyuncular, birbirinden farklı kahramanlarla zafer için mücadele ederken, takım ruhunu da en üst seviyede yaşayacaklar. Üstelik bu aksiyon dolu deneyim, tamamen ücretsiz!

Gigantic: Rampage Edition'ı hemen indirerek takımınızla zafere ulaşma mücadelesine katılabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

THE CALLISTO PROTOCOL – GELECEĞE YOLCULUK YAPAN GERİLİM DOLU BİR KORKU OYUNU

Epic Games Store, bu hafta yalnızca aksiyon severleri değil, aynı zamanda gerilim ve korku oyunu tutkunlarını da mutlu ediyor. The Callisto Protocol, oyuncuları günümüzden 300 yıl sonrasına götüren, hikaye odaklı bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu olarak öne çıkıyor.

Oyun, Jüpiter’in uydusu Callisto’da yer alan maksimum güvenlikli Black Iron Prison hapishanesinde geçiyor. Oyuncular, kaderin bir oyunu sonucu mahkum olan Jacob Lee rolünü üstleniyor. Ancak bu hapishane, sıradan bir yer değil. Mahkumlar korkunç canavarlara dönüşmeye başladıkça, tesis kaosa sürükleniyor. Jacob’un amacı ise bu dehşet dolu hapishaneden kaçarak güvenli bir yere ulaşmak ve bu süreçte Callisto’nun karanlık sırlarını açığa çıkarmak.

The Callisto Protocol, hem atmosferi hem de hikayesiyle oyuncuları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Gerilim dolu atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle bu oyun, korku ve hayatta kalma türünü sevenler için adeta bir başyapıt.

GELECEK HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK OYUNLAR: FALLOUT CLASSIC COLLECTION VE WILD CARD FOOTBALL

Epic Games Store, bu hafta sunduğu bu muhteşem oyunların ardından, gelecek hafta da oyunculara heyecan verici oyunlar sunmaya devam edecek. Fallout Classic Collection ve Wild Card Football, önümüzdeki hafta ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunseverler, bu fırsatları kaçırmamak için Epic Games Store'u yakından takip etmeye devam etmeli.