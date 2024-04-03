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Facebook'un kullanıcı mesajlarını Netflix'e sattığı ortaya çıktı

Netflix Facebook Mesajlarınızı Okuyor mu? sorusu gündeme gelirken yeni bir dava, iki şirket arasındaki gizli bir anlaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:02
Facebook'un kullanıcı mesajlarını Netflix'e sattığı ortaya çıktı

Netflix ile Facebook arasında neler olduğu konusu gündeme bomba gibi düştü. ABD'de yakın zamanda ortaya çıkarılan mahkeme belgeleri, iki şirketin arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyuyor ve gizlilik endişelerini artırıyor. Bu kapsamda Netflix'in Facebook kullanıcılarının gönderdikleri mesajları okuma durumuna sahip olduğu ileri sürüldü.

Facebook, Netflix'in haberlerini okumasına izin verdi mi?

Bu belge, Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı açılmış olan antitröst davasının bir parçası ve Netflix ile Facebook arasındaki bir anlaşmayı ortaya koyuyor. Sonuç olarak Netflix, 2013'te bazı Facebook kullanıcılarının mesajlarına erişim sağlamıştı.

Facebook'un kullanıcı mesajlarını Netflix'e sattığı ortaya çıktı

Netflix, News Access aracılığıyla Facebook'a bazı analizler sundu. Kullanıcıların Messenger aracılığıyla gönderilen içerikle nasıl etkileşim kurduğuyla ilgiliydi. Şirketin aynı zamanda tıklama oranlarıyla ve önerilerin ne sıklıkta paylaşıldığı gibi bilgilere de baktığı bildirildi.

Bu yakın ilişkinin ardından Facebook Watch platformunun 2022 yılında kapatılacağı açıklandı. Dava, Meta'nın Netflix'i birincil reklam ortağı şeklinde gördüğünü ve video alanı üzerinde rekabet etmesini istemediğini öne sürüyor.

Facebook'un kullanıcı mesajlarını Netflix'e sattığı ortaya çıktı

Bu arada Netflix, Facebook'taki yıllık reklam harcamasını önemli ölçüde artırdı ve yaklaşık olarak 150 milyon dolara çıkardı. Bu süre zarfında Netflix CEO'su Reed Hastings aynı zamanda Facebook'un yönetim kurulu üyesiydi. Mahkeme belgeleri ayrıca Facebook'un Netflix dahil bazı ortaklara da özel erişim sağladığını da göstermekte.

Şirketin büyük oranlardaki eklam yatırımları ile birlikte yakın bağları nedeniyle söz konusu ayrıcalığa sahip olduğu söyleniyor. 

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