Galaxy yapay zekâ tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy S24'teki en iyi yapay zekâ özelliklerinden bazıları!

Galaxy S24’ün tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde Galaxy yapay zekânın da ne olduğu gün yüzüne çıktı. Bu kapsamda, S24 serisindeki bazı yapay zekâ özellikleri de oldukça dikkat çekti. İşte bu özelliklerden bazıları...





CİRCLE TO SEARCH

YouTube videosunda da göründüğü gibi Galaxy S24'ün öne çıkan özelliklerinden biri olan Circle to Search, Google araması yapmak için ekranda gösterilen herhangi bir şeyi daire içine almanızı sağlıyor. Herhangi bir görseldeki aramak istediğiniz şeyi daire içine aldığınızda yapay zekâ otomatik olarak onun hakkında bilgileri gösteriyor. Bu özellik, Galaxy S24 serisi ve Pixel 8 telefonlarda 31 Ocak'ta kullanıma sunulacak. Google, bunu daha sonra diğer cihazlara da getirmeyi planlıyor.





ÖZET (SAMSUNG İNTERNET, SAMSUNG NOTLAR, SES KAYDEDİCİ, ANDROİD AUTO)

Galaxy AI internet sayfalarının, notların ve ses kayıtlarının içeriğini özetleyebilecek. Transkript Yardımı, ses kayıtlarını çevirmek, yazıya dökmek ve özetlemek için yapay zekâ ve hızdan metne teknolojisini kullanan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Google ile ortaklık, Android Auto'nun Galaxy S24 serisi ile çalışma şeklini de etkileyecek. Android Auto, sürüş sırasında uzun metinleri ve grup sohbetlerini otomatik olarak özetleyecek. Ayrıca yola odaklanabilmeniz için ilgili yanıtlar ve eylemler önerecek.





YAZI ASİSTANI

Galaxy AI, (yapay zekâ) diğer tüm üretken AI programları gibi çeşitli yerlerde metin oluşturmanıza izin verecek. Bu, ChatGPT benzeri bir yapay zekâ hizmetinden bekleyebileceğiniz en temel yapay zekâ özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Galaxy AI internet sayfalarının, notların ve ses kayıtlarının içeriğini özetleyebilecek. Transkript yardımı, ses kayıtlarını çevirmek, yazıya dökmek ve özetlemek için yapay zekâ ve hızdan metne teknolojisini kullanan bir özellik olacak.

Google ile ortaklık, Android Auto'nun Galaxy S24 serisi ile çalışma şeklini de etkileyecek. Android Auto, sürüş sırasında uzun metinleri ve grup sohbetlerini otomatik olarak özetleyecek. Ayrıca yola odaklanabilmeniz için ilgili yanıtlar ve eylemler önerecek.





OTOMATİK BİÇİMLENDİRME

Samsung Notlarınızı biçimlendirmeniz gerekiyorsa Galaxy AI, metni başlıklar, üstbilgiler ve paragraflarla düzenleyecek önceden hazırlanmış biçimlerle yardımcı olacak. Notlardaki AI ayrıca notları otomatik olarak kategorilere ayıracak ve Ultra'daki S Pen el yazısını düzeltebilecek.





KAPAK OLUŞTUR

Bu yapay zekâ özelliği notlarınız için oldukça kullanışlı olacak. Adından da anlaşılacağı gibi kapaklar oluşturacak ve görsel kapaklar notlarınızı eskisinden daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak.





MAGİC COMPOSE

Magic Compose, Google destekli bir başka bir Galaxy AI özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Gemini Nano aracılığıyla Galaxy S24'te cihaz üzerinde çalışıyor. Benzer şekilde, Photomoji, üretken yapay zekâ kullanarak fotoğraflarınızdan özel emojiler oluşturmanıza olanak tanıyan bir Google Mesajlar yapay zekâ özelliğidir.





ÜRETKEN DÜZENLEME

Üretken Düzenleme (Generative Edit) ile bir resmin arka planının bazı kısımlarını doldurabileceksiniz. Bu özellik, bir resim çarpıksa kullanışlı olacak. Bu özellik ayrıca görüntülerdeki nesneleri taşımanıza da olanak tanıyor.

Samsung, yapay zekâ düzenlemelerini işaretlemek için görüntü ve meta veriler üzerine bir filigran yerleştirecek. Bu, yapay zekâ sahtekarlıklarını önlemek için harika bir yol olacak.





CANLI ÇEVİRİ (MESAJLAR, ARAMALAR, TERCÜMAN)

Samsung, Galaxy S24 lansmanı öncesinde Live Translate'in tanıtımını yapmıştı. Bu özellik, telefon görüşmelerinin gerçek zamanlı iki yönlü ses ve metin çevirilerini sunuyor.

Interpreter, konuşmaları bölünmüş ekran görünümünde çevirmenizi sağlayacak. Böylece insanlar canlı bir tartışmada diğer kişinin ne söylediğini anlayabilecek.