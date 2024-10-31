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Gebze Teknik Üniversitesi Öğrencilerinden Yenilikçi Biyogaz Cihazı Geliştirme Projesi

GTÜ öğrencileri organik atıklardan biyogaz üreten sıfır atık biyoreaktör geliştirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:11
Gebze Teknik Üniversitesi Öğrencilerinden Yenilikçi Biyogaz Cihazı Geliştirme Projesi

GTÜ Öğrencileri Biyogaz Üretiminde Yenilikler Peşinde

Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören 9 öğrenci, Bıosgas Innovators adlı takımlarıyla organik atıklardan biyogaz üretme amacıyla sıfır atık biyoreaktör geliştirdi.

Bir Yılda Başarıya Ulaştılar

Mühendislik Fakültesi ile Temel Bilimler Fakültesi'nden gelen öğrenciler, Aralık 2023'te projeye başladılar. Yaklaşık 10 aylık bir Ar-Ge sürecinin ardından, sebze ve meyve atıklarından elde edilen kompost sıvısını metan bakterilerine besin olarak sunarak biyogaz enerjisi üreten bir sistem tasarladılar.

Takım lideri İklima Saygı, organik atıkların dönüşümünden elde ettikleri biyogazın, evlerde ve restoranlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

Yarışmada Birincilik Ödülü

Adana'daki TEKNOFEST etkinliğinde, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında üniversite ve üzeri proje kategorisinde birincilik ödülü kazanan ekip, sıfır atık döngüsünün geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Metan Bakterilerinden Elde Edilen Biyogaz

İklima Saygı, evsel organik atıkları kompost haline getirirken, içerisindeki sıvıyı metan bakterilerine besin olarak sunduklarını ve bu süreç sonrası biyogaz ürettiklerini aktardı. Bakterilerin bataklıklardan temin edildiğini vurgulayan Saygı, sistemin verimli çalışabilmesi için metan gazı seviyesinin yüzde 60'a ulaşması gerektiğini belirtti.

Gelecekteki Hedefleri

Saygı, hedeflerinin projeyi evlerde kombi sistemleri gibi entegre edebilmek olduğunu ifade etti. "Kendi organik atıklarımızdan doğal gaz üretmeyi planlıyoruz," diyen Saygı, ayrıca yoğun çalışma süreçlerinin ardından patent araştırmalarına başladıklarını, mezuniyet sonrası kurulacak şirketle biyogaz teknolojisine öncülük etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyan farklı bölümlerdeki 9 öğrenciden oluşan takım, organik...

Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyan farklı bölümlerdeki 9 öğrenciden oluşan takım, organik atıklardan biyogaz üretilmesini sağlayan sıfır atık biyoreaktör geliştirdi. ''Bıosgas Innovators" takımının geliştirdiği, sebze ve meyve atıklarından elde edilen komposttaki metandan biyogaz enerjisi üretebilen biyoreaktör, TEKNOFEST'te "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi"nde birincilik kazandı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyan farklı bölümlerdeki 9 öğrenciden oluşan takım, organik...

Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyan farklı bölümlerdeki 9 öğrenciden oluşan takım, organik atıklardan biyogaz üretilmesini sağlayan sıfır atık biyoreaktör geliştirdi. ''Bıosgas Innovators" takımının geliştirdiği, sebze ve meyve atıklarından elde edilen komposttaki metandan biyogaz enerjisi üretebilen biyoreaktör, TEKNOFEST'te "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi"nde birincilik kazandı.

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