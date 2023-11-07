Google'da kişisel bilgilerinizi silebileceğiniz yeni özellik geliyor

Google Arama'nın "Sizinle İlgili Sonuçlar" adlı gizli özelliği, kişisel bilgilerinizi internetteki sonuçlardan kaldırmanıza yardımcı olan bir araçtır. Ancak, bu özellik şu an için Türkiye'de desteklenmemektedir. Google'ın "Sizinle İlgili Sonuçlar" adlı gizli özelliği, kişisel bilgilerinizin internetteki sonuçlardan kaldırılmasına yardımcı olan bir araçtır. Eğer Google üzerinde adınızı, adresinizi veya telefon numaranızı aratırsanız, bu bilgilere dair çok sayıda sonuçla karşılaşmanız olasıdır. Ancak Google, bu kişisel bilgilerinizi bulduğunda sizi uyarır ve bu sonuçları kaldırmanıza olanak tanır.

Ne yazık ki, bu özellik Türkiye'de henüz desteklenmemektedir. Ancak bu özelliğin varlığını bilmek önemlidir, çünkü Google, kişisel bilgilerinizi sadece Google Arama sonuçlarından kaldırmakla sınırlıdır. İşte detaylar...





GOOGLE ARAMA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KALDIRMAK İÇİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Google, arama pazarının büyük bir bölümünü kontrol etmektedir ve bu nedenle insanlar kişisel bilgileri aramak için genellikle önce Google'ı kullanırlar. Ancak, bu özellik sadece bilgilerinizi Google Arama sonuçlarından temizler, bu nedenle bilgileriniz hala başka kaynaklarda bulunabilir.

Statista'nın verilerine göre, Google, arama pazarının yaklaşık %83'ünü kontrol etmektedir ve rakiplerine göre oldukça önde bulunmaktadır. Bu, kişisel bilgilerinizi arayan birinin muhtemelen önce Google'ı kullanacağı anlamına gelir.

Ancak bu özelliğin Türkiye'de desteklenmemesi, kullanıcıların bilgilerini tam anlamıyla koruyamaması anlamına gelir. Eğer Avrupa'da bir ülkede yaşıyorsanız, bu özelliği kullanmak için belirli adımları izleyebilirsiniz. Özellikle Avrupa'da kişisel verilerin korunması daha sıkı düzenlemelere tabidir.





Google'ın "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliği kişisel bilgilerinizi sadece Google Arama sonuçlarından temizler ve bu özellik Türkiye'de henüz desteklenmemektedir. Ancak kişisel gizliliğinizi korumak ve çevrimiçi izinlerinizi yönetmek için diğer yöntemler ve hizmetler de bulunmaktadır.

Google'da kişisel bilgilerinizi nasıl kaldırabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle, Google hesabınıza oturum açtığınızdan emin olun.

Web tarayıcınızı açın ve myactivity.google.com/results-about-you adresini ziyaret edin.

"İncelenecek sonuçlar"ı seçin.

"Başlat" düğmesini tıklayın ve iki kez "İleri" düğmesine basarak ilerleyin.

Kişisel bilgilerinizi gireceğiniz bir sayfa açılacak. İsminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileri ekleyin. Her biri için birden fazla giriş yapabilirsiniz.

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onaylayın.

Google'dan sonuçlarınızı nasıl öğrenmek istediğinizi seçin. Bildirimleri e-posta yoluyla almayı tercih edebilir veya anında bildirimleri seçebilirsiniz. Hatta her ikisini de seçebilirsiniz.

Son olarak, "İnceliyoruz" yazan bir açılır pencere göreceksiniz. Bu adımdan sonra, Google'dan bir bildirim beklemeniz gerekecek.

Google size bildirim gönderdiğinde, bu sonuçların Google Arama'dan kaldırılmasını veya olduğu gibi bırakılmasını tercih edebilirsiniz. Bu tercih tamamen size aittir.

Eğer bu adımlar sırasında hata yaparsanız veya daha sonra bilgileri düzenlemek isterseniz, "Hakkınızdaki Sonuçlar" sayfasına dönerek istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu sayfa, kişisel bilgilerinizi düzenlemeniz ve Google'dan sonuçlarınızı nasıl kontrol etmek istediğinizi belirlemeniz için size rehberlik edecektir. Unutmayın ki bu özellik henüz Türkiye'de desteklenmiyor, ancak Avrupa'da bir ülkede yaşıyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.