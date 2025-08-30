DOLAR
Görgün TEKNOFEST Mavi Vatan'da Hızırreis'i Ziyaret Etti

SSB Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Hızırreis'i ziyaret etti; insansız su altı sistemleri ve milli mühendislik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:42
Hızırreis ve İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması değerlendirmesi

SSB Başkanı Haluk Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği kapsamında Hızırreis'i ziyaret etti.

Görgün, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada: "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması vesilesiyle bir kez daha gördük ki, Türkiye, denizin..."

Hızırreis hakkında ise Görgün, "Milli mühendislik kabiliyetimizle inşa edilen bu derinlik, geleceğimizin sessiz ama kararlı teminatıdır." dedi.

Anadolu Ajansı'na göre Görgün'ün sözleri, Türkiye'nin sualtı teknolojilerinde sağlanan ilerlemeye dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

