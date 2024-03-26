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iOS 17.4.1 güncellemesi sınıfta kaldı

Kısa süre içerisinde yayınlanan İOS 17.4.1 güncellemesi sonrasında İphone kullanıcıları için sorunlar sıralandı. Wi-Fi bağlanmıyor uyarıları şkayetleri peşinden getirdi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:01
iOS 17.4.1 güncellemesi sınıfta kaldı

Apple, İphone'ların işletim sistemlerinden İOS için güncelleme yapılırken geçtiğimiz günlerde yayınlanan İOS 17.4.1 sürümü kullanıcılarla paylaşıldı. Güncellemeyi yapan kullanıcılar ise beklenmedik sorunlarla karşılaştı. İphone üzerinden Wi-Fi bağlanmadığına dair şikayetler geldi.

Apple'ın İphone'ları üzerinden güncelleme yayınlanırken yenilikler ve hata düzeltilmesi amaçlandı. Fakat sistem uyumsuzluğu üzerinde kullanıcılar farklı sorunlarla karşılaştı. iOS 17.4.1 güncellemesiyle beraber Wi-Fi ağına bağlanma konusunda problemler yaşanmasıyla şikayetler geldi. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sıklıkla kopukluk yaşadığı belirtildi.

ios 17.4.1 sorunu
Şikayetlere karşılık olarak geri dönüş henüz gelmemesi kullanıcıların gündeminde yer aldı. Şirketin yakın zamanda yeni güncelleme getirerek Wifi sorununu ortadan kaldırması ve çözüme kavuşturması bekleniyor.

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