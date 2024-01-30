iOS 18, iPhone Tarihinin En Büyük Yazılım Güncellemesiyle Bomba Özellikler: Yapay Zeka Destekli Daha Akıllı Siri, RCS Desteği...

iOS 18 Ne Zaman Çıkacak ve Hangi Cihazlara Gelecek?

iOS 18, Apple’ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. iOS 18’in resmi sürümü ise Eylül ayında iPhone 14 ile birlikte yayınlanacak. iOS 18, iPhone 6s ve sonrası modellerde çalışacak. Ayrıca, iPadOS 18, watchOS 9 ve macOS 13 gibi diğer Apple yazılımları da WWDC’de duyurulacak.





iOS 18’in Yeni Özellikleri Neler Olacak?

iOS 18’in yeni özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok, ancak Bloomberg’in Mark Gurman’ın haberine göre, iOS 18, iPhone’un en büyük yazılım güncellemesi olabilir. Gurman, iOS 18’in, Apple’ın şirket tarihindeki en büyük iOS güncellemelerinden biri olarak görüldüğünü söylüyor. Gurman, iOS 18’in özel özellikleri ve değişiklikleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını söylüyor, ancak şimdilik bildiğimiz iki yeni özellik var:

RCS Desteği: Apple, Kasım 2023’te, iPhone’da Mesajlar uygulamasında RCS standardını destekleyeceğini duyurdu. RCS, Android ve iPhone arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirecek bir iletişim standardıdır. RCS desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarıyla mesajlaşırken, daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video gönderebilecek, sesli mesaj, yazma göstergesi, okundu bilgisi, Wi-Fi mesajlaşma, gelişmiş grup sohbetleri gibi özelliklerden yararlanabilecekler. Apple, RCS desteğini 2024 yılında "daha sonra" sunacağını söyledi, bu yüzden büyük olasılıkla iOS 18 özelliği olacak.





Daha Akıllı Siri: Gurman, iOS 18’in, Siri’yi ve Mesajlar uygulamasını nasıl soru sorabileceğini ve cümleleri tamamlayabileceğini iyileştirecek bir yapay zeka sistemi sunacağını söylüyor. Apple’ın ayrıca, Apple Music, Pages, Keynote ve Xcode gibi diğer uygulamaları için de yapay zeka özellikleri geliştirdiği söyleniyor. The Information’ın haberine göre, Apple, Siri’ye, kullanıcıların karmaşık görevleri otomatikleştirmesine izin verecek büyük dil modelleri eklemeyi planlıyor. Bu özellik, Kısayollar uygulamasıyla daha derin bir entegrasyon gerektirecek. Bu özellik, 2024 yılında bir iPhone yazılım güncellemesiyle sunulması bekleniyor, bu da büyük olasılıkla iOS 18 olacak.

iOS 18 hakkında daha fazla bilgi edinmek için, WWDC’yi beklememiz gerekecek. Ancak, iOS 18’in, iPhone kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme olacağı kesin. iOS 18, iPhone’un performansını, güvenliğini ve kullanışlılığını artıracak. iOS 18, iPhone’un en büyük yazılım güncellemesi olabilir.