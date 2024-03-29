iPhone 12 yılın ardından o özelliği getiriyor

iPhone 12 sahipleri için müjdeli haber! iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte, iPhone 12'nin Qi2 şarj cihazlarıyla MagSafe'in hızına ulaştığı keşfedildi. Bu gelişme, artık iPhone 12'yi 15W kablosuz olarak şarj etmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik, üçüncü parti üreticilerin Qi2 kablosuz şarj cihazları da artık bu özelliği destekliyor.

İPHONE 12 SAHİPLERİNE MÜJDE 15W KABLOSUZ ŞARJ ARTIK MÜMKÜN





iPhone 12, Qi2 kablosuz şarj standardıyla 15W hıza ulaştı. Apple'ın resmi MagSafe şarj cihazları, bu hızı destekliyor. iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte, iPhone 12'nin Qi2 kablosuz şarj standardını desteklediği ortaya çıktı. Apple, sürüm notlarında herhangi bir değişiklik duyurmasa da, bazı kullanıcılar tarafından yapılan testler bu gelişmeyi doğruluyor.

Qi2, Qi kablosuz şarj standardının bir sonraki versiyonu olarak, verimlilik ve manyetik hizalamada çeşitli iyileştirmeler getiriyor. MagSafe teknolojisinden esinlenmiş olsa da, iPhone serisinde daha düşük bir şarj hızı sunuyordu. Ancak, iPhone 12'nin Qi2 ile 15W kablosuz şarj hızına ulaşmasıyla birlikte, kullanıcılar daha hızlı ve verimli bir şarj deneyimi yaşayacaklar.

2020 yılında tanıtılan iPhone 12, Qi2 desteğiyle piyasaya sürülmemişti. Ancak, iOS 17.4 güncellemesi geriye dönük olarak kablosuz şarj özelliklerini açtı. Bu güncelleme sayesinde iPhone 12 sahipleri, MagSafe şarj cihazına ihtiyaç duymadan, üçüncü parti Qi2 kablosuz şarj cihazlarını kullanarak cihazlarını 15W hızında şarj edebiliyorlar.

Apple henüz bu değişiklik hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, Qi2 desteğinin yeni standardın benimsenmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Öte yandan, üçüncü parti üreticilerin de bu standardı desteklemesi, kullanıcıların daha geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapabilmesini sağlıyor.