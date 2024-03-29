Bist 100
9.109,43 0%
DOLAR
32,38 0,17%
EURO
35,07 -0,07%
ALTIN
2.313,71 0,21%

iPhone 12 yılın ardından o özelliği getiriyor

Apple'ın efsanevi iPhone 12 serisi, sessiz sedasız bir gelişmeyle tekrar gündemde. Son iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte iPhone 12'nin şarj hızı önemli bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor. Yapılan testler, iPhone 12'nin artık Qi2 şarj standardıyla 15W kablosuz hıza ulaştığını gösteriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:54
iPhone 12 yılın ardından o özelliği getiriyor

iPhone 12 sahipleri için müjdeli haber! iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte, iPhone 12'nin Qi2 şarj cihazlarıyla MagSafe'in hızına ulaştığı keşfedildi. Bu gelişme, artık iPhone 12'yi 15W kablosuz olarak şarj etmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik, üçüncü parti üreticilerin Qi2 kablosuz şarj cihazları da artık bu özelliği destekliyor.

 

İPHONE 12 SAHİPLERİNE MÜJDE 15W KABLOSUZ ŞARJ ARTIK MÜMKÜN

İPHONE 12 SAHİPLERİNE MÜJDE 15W KABLOSUZ ŞARJ ARTIK MÜMKÜN

iPhone 12, Qi2 kablosuz şarj standardıyla 15W hıza ulaştı. Apple'ın resmi MagSafe şarj cihazları, bu hızı destekliyor. iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte, iPhone 12'nin Qi2 kablosuz şarj standardını desteklediği ortaya çıktı. Apple, sürüm notlarında herhangi bir değişiklik duyurmasa da, bazı kullanıcılar tarafından yapılan testler bu gelişmeyi doğruluyor.

Qi2, Qi kablosuz şarj standardının bir sonraki versiyonu olarak, verimlilik ve manyetik hizalamada çeşitli iyileştirmeler getiriyor. MagSafe teknolojisinden esinlenmiş olsa da, iPhone serisinde daha düşük bir şarj hızı sunuyordu. Ancak, iPhone 12'nin Qi2 ile 15W kablosuz şarj hızına ulaşmasıyla birlikte, kullanıcılar daha hızlı ve verimli bir şarj deneyimi yaşayacaklar.

2020 yılında tanıtılan iPhone 12, Qi2 desteğiyle piyasaya sürülmemişti. Ancak, iOS 17.4 güncellemesi geriye dönük olarak kablosuz şarj özelliklerini açtı. Bu güncelleme sayesinde iPhone 12 sahipleri, MagSafe şarj cihazına ihtiyaç duymadan, üçüncü parti Qi2 kablosuz şarj cihazlarını kullanarak cihazlarını 15W hızında şarj edebiliyorlar.

Apple henüz bu değişiklik hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, Qi2 desteğinin yeni standardın benimsenmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Öte yandan, üçüncü parti üreticilerin de bu standardı desteklemesi, kullanıcıların daha geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapabilmesini sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Cebinde telefon olana 25.000 TL nakit imkanı! Tek SMS yetiyor

Cebinde telefon olana 25.000 TL nakit imkanı! Tek SMS yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
2
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
3
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
4
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
5
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
6
iOS 17.4.1 güncellemesi sınıfta kaldı
7
Samsung telefonları hızlandırmanın kolay yolu ortaya çıktı

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Seçim öncesi son kez ödeme kıyağı! O numaraya göre ek ödeme geliyor

SGK'dan gece yarısı talimatı ''Emekli promosyonları daha da artacak''

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek

Mart ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak! Beklenen o zam 3 Nisan'da geliyor

Altın fiyatları o tarihte şakkadanak düşecek! Altını olan yandı

Konut ve araç kredilerinde bir dönem kapanıyor! 12 taksit ile kredi kartı dönemi başlıyor

Çatlamış topukları pamuk gibi yapıyor! Üstelik sıfır maliyetle

9 gün önce başladı 23.59'da sona eriyor! Ziraat Bankası SMS atana özel 3.000 TL ödüyor

Kıyıda köşede 30 bin TL'si olana tapu geliyor! Bedavaya arsa fırsatı

Faiz oranları tavan yaptı: 30 değil, 40 değil, tam 50 bin lira ödeniyor

Cebinde telefon olana 25.000 TL nakit imkanı! Tek SMS yetiyor