iPhone geçen yıl rekor kırarak Android'i resmen ezdi geçti!

Apple, perşembe günü Aralık 2023 çeyreği ya da 2024 mali yılının ilk çeyreği için kazanç raporunu yayınladı. Aralık 2022 çeyreğindeki 123,9 milyar doların gerisinde kalarak tam bir rekor olmasa da, 119,58 milyar dolarlık gelir bu dönem için beklentileri aştı. Bunun 33,9 milyar doları bu çeyrekte elde edilen kârı temsil ediyor.

Başka bir deyişle, iPhone 69,7 milyar dolar gelir elde etti ya da bu dönemdeki ürün satışlarının neredeyse yüzde 60'ını oluşturdu. Bunun devasa ve rakiplerin boy ölçüşemeyeceği bir rakam olduğu belirtildi.





SAMSUNG YÜZDE 18 İLE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Apple'ın beklentilerini aşmanın ötesinde iPhone, Android'i de daha önce hiç olmadığı kadar ezdi. iPhone, Aralık 2023 çeyreğinde ABD akıllı telefon satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu. 2023’ün son çeyreğinde ABD’de satılan telefonların yüzde 64’ü iPhone’a aitken, geriye kalan yüzde 36’ının da Samsung, Motorola, Google, TLC ve diğer telefonlardan oluşan Android işletim sistemli telefonlar olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Counterpoint Research’ün raporuna göre, Apple'ın devasa çeyreğinin ABD'deki tüm akıllı telefon sevkiyatlarının bu dönemde yıldan yıla yüzde 8 büyümesine yardımcı oldu.

Rapor, aynı zamanda Apple'ın önceki çeyreklere göre daha fazla iPhone satmaya devam ederken, Android satıcılarının 300 doların altındaki cihazları taşımakta zorlandığına dikkat çekiyor. Samsung, ABD'deki satışların yüzde 18'i ile ikinci, Motorola ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı. Google'ın Pikselleri pazarın yüzde 2'sini oluşturdu.