Mars’taki keşif aracı bir zamanlar Mars'ta güçlü sellerin yaşandığını tespit etti!

NASA, son zamanlarda Mars’ta su olduğuna dair güçlü kanıtlar elde etti. Son olarak, Perseverance keşif aracı, bir zamanlar Mars’taki Jezero Krateri'nin bir bölümünün güçlü sellere maruz kaldığını belirledi.

Mars’taki keşif aracı bir zamanlar Mars'ta güçlü sellerin yaşandığını tespit etti!
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NASA, kısa süre önce Perseverance keşif aracı tarafından çekilen ve kurumuş bir nehir deltası olan Jezero Krateri'nin bir kısmını tamamen kaplayan büyük ağır kayaları gösteren bir görüntü yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamada, "Burada görülen yuvarlak kayaların, Perseverance'ın araştırdığı Jezero Krateri'ne milyarlarca yıl önce güçlü sel suları tarafından sürüklendiğine inanılıyor. Bu olay, bilim insanlarının antik geçmişte Jezero'yu işgal eden göl ve nehir sisteminin gelişiminde tespit ettikleri üç ana dönemden birinde meydana gelmiştir" denildi.

nasa

KAYALARI TAŞIYACAK KADAR GÜÇLÜ SELLER YAŞANMIŞ

Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce, Isidis Planitia adı verilen düz bir Mars ovasından akan su kütleleri kraterin duvarlarını aştı. Zaman zaman su, aşağıda görebileceğiniz tüm bu kayaları taşıyacak kadar derin ve güçlü bir şekilde aktı.

Perseverance keşif aracının büyük kardeşi Curiosity de Jezero Krateri'nden yaklaşık 3 bin 700 kilometre uzakta Mars'ta suyla ilgili önemli olayların kanıtlarını tespit etmişti.

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