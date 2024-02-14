Meta, üçüncü taraf erişimini Facebook Grupları'na keserek geliştiricileri ve müşterileri çıldırttı

Meta'nın yakın zamanda yaptığı sürpriz duyuru, Facebook Grupları API'sinin yakında kapatılacağını açıklaması, bazı işletmeleri ve sosyal medya pazarlamacılarını karışıklığa sokuyor.



23 Ocak'ta Meta, Facebook Graph API v19.0'ın piyasaya sürülmesini duyurdu ve bu duyuruda şirketin mevcut Facebook Grupları API'sini devre dışı bırakacağı haberini içeriyordu. Meta, şirketin mevcut Facebook Grupları API'sinin 90 gün içinde kaldırılacağını belirtti. Bu, API ile ilişkilendirilen Tüm İzinler ve İncelenebilir Özellikler de dahil olmak üzere, diye de ekledi.





Meta, API'nin ana kullanım durumunun, geliştiricilerin Facebook Grupları'nda özel yanıt vermelerine olanak tanıyan bir özellik olduğunu açıkladı. Örneğin, Facebook Grupları'nda yayın yapmak isteyen veya grupta yorum yapan bir kişiye tek bir ileti göndermek isteyen küçük bir işletme, API aracılığıyla ileti alabilirdi. Ancak, Meta, yeni v19.0 API'deki başka bir değişikliğin bu özelliği sağlayacağını belirtti, Gruplar API'sine gerek kalmayacak.

Ancak geliştiriciler, API'nin kapatılmasının, sosyal medya gönderilerini planlamak ve otomatikleştirmek isteyen müşterilere çözümler sunan şirketler için sorunlara neden olacağını söyledi. Örneğin, sosyal medya gönderilerini planlamak için bir dizi araç sunan VipeCloud'un CEO'su Adam Peterson, API'nin kapanmasının işine "fark edilir bir etki" yapacağını açıkladı, çünkü toplam gelirinin yaklaşık %8'i tehlikede. Şirketi, çoğunlukla kadın girişimcilere ait olan yaklaşık 5,000 Facebook hesabına hizmet veriyor, dedi.

Bu müşteriler, VipeCloud'un Facebook'un API'lerine erişimine güveniyorlar, böylece Facebook Sayfalarına kamuoyuna açık olarak yayın yapabilirler, ancak ek olarak ekibiyle özel olarak iletişim kurmak için Gruplara özel olarak da yayın yapabilirler. Küçük işletmeler tarafından bu özel gruplar, Slack'in bir türü olarak kullanılıyor, diyor.

Peterson, "Müşterilerimizin her biri çıldırıyor," diyor.

Gruplar API'sinin diğer müşterileri, işletmenin ajans ortakları tarafından planlanan otomasyonlara güvenebilir, bu ajanslardan bazıları API'nin kapanmasından orantısız olarak etkilenecektir.

Peterson, müşterilerin genellikle ajansların takım oluşturma veya takım motivasyonu gibi çeşitli yönlerini ele almasına güvendiğini açıklıyor. "Bu ajanslar, bu işin tamamı. Bu, onların geçim kaynakları," diye ekliyor.





Hareket ayrıca, gelirleri tek haneli milyonlardan düşük çift haneli milyonlara kadar olan, genellikle risk sermayesi fonu desteği almamış şirketlerden oluşan pazar özel hizmetler kuran VipeCloud'un rakiplerini de etkiliyor.

Peterson, "Diğer bazı şirketler - onlar yok olacak," diyor. "Ve bu, onları izlemek hiç eğlenceli değil, onlarla rekabet ediyoruz bile. Hizmet veya ürün veya başka bir şeyde kazanmayı tercih edersiniz," diye devam ediyor. "Bu gerçek zamanlı platform riski."

Sosyal satıcıların ve diğerlerinin çevrimiçi partileri planlamasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan PostMyParty adlı bir şirket, API'nin kapanmasının şirketi iflas ettireceğini söylüyor.

"Yedi yılın üzerinde çalışmanın ve 10,000'den fazla müşterinin kaybı olacak," sahibi Daniel Burge, TechCrunch'a diyor. "Milyonlarca dolarlık bir kayıp. Hala yazılımımıza güvenen tüm müşterilerimize olan etkiyi düşünmüyorum bile," diye ekliyor.

PostMyParty, Facebook Gruplarında çevrimiçi bot kampları yapan sağlık ve fitness koçları, sosyal satışlarla uğraşan evden çalışan anneler ve koçluk grupları veya müşteri grupları bulunan diğerleri gibi küçük mikro işletmeler tarafından kullanılıyor, diyor Burge.

Girişimci, bunun Meta'nın bunu ilk kez yapmadığını belirtiyor.

"Birkaç yıl önce [Meta], olaylı bir şekilde Etkinlikler API'lerini sonlandırdı, hiçbir bildirim yoktu," diyor Burge. "Bir gün geldik ve her şey bozulmuştu, binlerce müşterimizden gelen destek talebi vardı ve işletmemizi neredeyse o zamanda da yok ediyordu," diyor.

Daha da önemlisi, geliştiriciler, Meta'nın API'nin kapatılması arkasındaki motivasyonunun belirsiz olduğunu söylüyor. Bir yandan, Facebook Grupları reklam geliri üretmediği için API'nin kapatılması, geliştiricileri bir çözümsüz bırakabilir. Ancak Meta'nın bunun böyle

olup olmadığını belirtmediği belirtiliyor. Meta'nın blog gönderisi yalnızca yeni v.19.0 API ile ilgili olarak ele alınacak bir kullanım durumundan bahsediyor.

Meta Sertifikalı Topluluk Yöneticisi Maurice W. Evans, bu hareketin küçük işletmeler, geliştiriciler ve dijital pazarlar için zorluklar oluşturacağını, ancak aynı zamanda Meta'nın işletme felsefesinde bir "dönüşüm noktası" olduğunu belirtiyor.

"Üçüncü taraf erişiminin Facebook Grupları'na kaldırılması, dijital peyzajı önemli ölçüde değiştirebilir, hem topluluk yöneticileri hem de işletmeler için engeller ve fırsatlar yaratabilir. Meta Sertifikalı Bir Topluluk Yöneticisi olarak, bu araçların canlı, katılımlı çevrimiçi toplulukların geliştirilmesine sağladığı değeri ilk elden gördüm. Bu değişiklik, stratejilerimizde uyum sağlama ve yenilik yapma ihtiyacını vurguluyor," diyor Evans TechCrunch'a.

Sosyal medyada, web tasarım firması Archer Web Design, API'nin kapanmasının "yıkıcı" olduğunu ve "işletmelerin ve sosyal medya pazarlamacılarının buna eski çağlara sürükleneceğini!" yazdılar, eski adıyla Twitter'da bir gönderide.

Geliştiricilerin Meta'nın geliştirici hata portalını da kapatmasından sonra Meta'nın geliştiricilerin çıkarlarını önceliklendirmesiyle ilgili endişeler var.

Facebook temsilcileri, (yazının yazıldığı zaman) geliştiricilerin forumlarındaki yorumlarına yanıt vermediği için herkes karanlıkta bırakıldı.

Forumda başka bir geliştirici, "şirketin açıklamasının nasıl olacağını belirtmediği gibi, Gruplara gönderinin bundan böyle bir Sayfa Erişim belgesi ile mi yapılacağı" konusunda net bir açıklama yapılmadığından hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor, uygulamalarının Gruplar API'sine dayandığını ve kapanacak olmasıyla temel olarak işlevsiz hale geleceğini not ederek.

Başka bir geliştirici, "devam eden projelerimi ve yakında başlatılacak projeleri etkiliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum," diye dert yanıyor forumda."