Microsoft’un bir sonraki bilgisayarı ilk yapay zekâ bilgisayarı olacak!

Windows Central'ın bildirdiğine göre, Microsoft'un Arm tabanlı cihazları Qualcomm'un yeni Snapdragon X yongaları tarafından desteklenecek. Kod adı CADMUS olan bu bilgisayarların, Microsoft'un Windows'un gelecekteki bir sürümüne paketlediği yapay zekâ özelliklerini çalıştıracak şekilde tasarlanacağı bildiriliyor.

Windows Central'a göre performans, pil ömrü ve güvenlik açısından Apple silikonuyla aynı düzeyde güncellemeler de gelecek. Ayrıca, cihazların Intel versiyonunun şirketin en yeni 14. nesil çiplerini içereceği bildiriliyor.

Yükseltilmiş dahili bileşenlere ek olarak, Surface Pro 10'un HDR'yi destekleyen daha parlak bir ekrana sahip olacağı ve parlama önleyici kaplamayla birlikte 2160 x 1440 veya 2880 x 1920 çözünürlük seçeneğine sahip olacağı aktarıldı. Microsoft Surface Laptop Studio serisine çok benzeyen köşeler ve Windows Central'a göre Windows Copilot'u açan bir düğmeyle yeni bir Type Cover'ı destekliyor.





YENİ TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ GELECEK

Surface Laptop 6'ya gelince, Windows Central, Surface Laptop 5'teki 13,5 inç ekrana göre daha küçük modelin 13,8 inç ekrana sahip olacağı, 15 inç modelin ise aynı boyutta kalacağı, Surface Pro 10 gibi bilgisayarın da daha ince çerçeveli ve yuvarlak bir ekrana sahip olacağı aktarıldı. Bilgisayarın ayrıca dokunmatik ekran ve Windows Copilot'a özel bir klavye düğmesiyle birlikte geleceği söyleniyor.

Microsoft'un gelecek yıl Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'yı piyasaya çıkarması bekleniyor. Ancak Windows Central'ın raporuna göre, yenilenen Surface Laptop Studio ile birlikte daha önemli bir Surface Pro tasarım değişikliği 2025'te kapıda olabilir.