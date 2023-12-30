Microsoft’un yapay zekâ uygulaması Copilot, Android’den sonra şimdi de İOS’ta!

Microsoft, yapay zekâ uygulaması Copilot’u önceki günlerde Play Store’dan indirilmesine imkân veren Android uygulamasını kullanıma sunmuştu. Şimdi de Apple kullanıcılarına özel App Store’dan indirilmesi için iOS ve iPad versiyonları yayımladı.

Copilot’a tıpkı masaüstündeki Copilot'ta ve ChatGPT gibi diğer yapay zekâ sohbet robotlarında olduğu gibi, sorunuzu yazabiliyor ve yapay zekâ tarafından oluşturulan yanıtları alabiliyorsunuz. Copilot'un durumunda, şirketin en yeni büyük dil modeli olan OpenAI'nin GPT-4'ü tarafından oluşturulan yanıtları alacaksınız. ChatGPT'nin ücretsiz sürümü ise daha eski olan ChatGPT-3.5 tarafından destekleniyor ve daha yeni modele erişmek için ChatGPT Plus için ödeme yapmanız gerekiyor.





WİNDOWS 10 VE 11’E DE GELDİ

Buna ek olarak, iOS'taki Copilot kelimelerinizi görüntülere dönüştürme özelliğine sahip olacak. Bu özellik, OpenAI'nin DALL-E 3 metinden görüntüye yapay zekâ sistemi tarafından destekleniyor ve şirket daha önce, yazdığınız metin komutuyla elde etmek istediğiniz nihai ürünü kavrama konusunda önemli ölçüde daha iyi olduğunu söylemişti. DALL-E 3, ayrıca insan eli gibi öncüllerinin sorun yaşadığı unsurları daha iyi işleyecek şekilde tasarlandı.

Bu, Microsoft'un Bing Chat'in adını değiştirmesinden bu yana piyasaya sürdüğü en son Copilot ürünü. Şirket ayrıca Copilot'u Windows 10'a ve ardından Windows 11'e getirerek platformların kullanıcı sayılarına göre yaklaşık bir milyar cihaza yapay zekâlı sohbet robotuna erişim sağladı. Bu mobil sunumlarla Microsoft, özellikle de uygulamaların kullanımı ücretsiz olduğu için Copilot'un erişim alanını daha da genişletiyor.