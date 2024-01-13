Microsoft, Windows 11'de daha yüksek USB veri aktarım hızlarını test ediyor!

Microsoft şimdi bazı Windows 11 Insider yapılarında USB4 Sürüm 2.0 özelliklerine sahip daha hızlı USB aktarımları için desteği test ediyor. Bu özellik, USB Type-C kabloları üzerinden 80 Gbps'ye kadar içerik aktarımının kilidini açacak.

İlk olarak Eylül 2022'de duyurulan USB4 Gen 4, PC ve cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni USB standardı olarak biliniyor. Bu özel standart, transferlerin tamamlanabileceği hızı arttırmakla ilgili ve yeni standart maksimum 80 Gbps'ye ulaşıyor. Bu bant genişliği, bazı yüksek performanslı ekranların yanı sıra bazı USB tabanlı hub ve dock'lar ve hatta bazı depolama aygıtları için gerekli olduğu belirtiliyor.

Standart aynı zamanda eski çevre birimleriyle de geriye dönük olarak uyumlu. Bu nedenle henüz bu standartta çalışan cihazlarınız yoksa kurulumunuzu tamamen değiştirme konusunda endişelenmeye gerek kalmıyor. Bu daha yüksek USB aktarım hızları, Microsoft'un kısa süre önce Dev Channel'da yayınladığı Windows 11 Insider Preview Build 23615'te test ediliyor.





İLK OLARAK DAR BİR ALANDA KULLANIMA SUNULACAK

Ancak buradaki asıl sorun, bu güncellemeden tam olarak yararlanabilmek için daha gelişmiş cihazların gerekiyor olması. Windows Insider Program Ekibi, başlangıçta USB 80 Gbps desteğinin yalnızca Intel Core 14’üncü Nesil HX serisi mobil işlemcileri temel alan cihazlarda başlatılacağını duyurdu. Ancak bu desteğin daha sonra genişlemesi bekleniyor.

Microsoft'un üzerinde çalıştığı tek şey daha yüksek USB aktarım hızları değil. Şirket, ayrıca geniş ekranlı cihazlarda Windows her başladığında Copilot'un otomatik olarak başlatılması ve açılmasıyla da uğraşıyor. Bu özellik Windows Insider Dev Channel üyelerine biraz daha aralıklı olarak sunuluyor. Bu nedenle hangi kullanıcıların bu değişikliğe erişeceği belli değil.

Diğer taraftan, Microsoft'un bu Copilot değişikliklerini Windows 10'a da getirmesi bekleniyor.