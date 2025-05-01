MSKÜ Öğrencileri 'Kuş Gribi Tanı Kiti' ile Türkiye Birincisi Oldu

MSKÜ Öğrencileri Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, geliştirdikleri "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesi ile 1 Fikir 1 Türkiye yarışmasında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Proje Detayları

MSKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 3. sınıf öğrencileri Ahmet Can Karaman, Nafia Hümeyra Toker, Büşra Çetintaş ve Özlem Çevik tarafından geliştirilen bu innovatif projenin, Ankara’da düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliği kazandığı bildirildi. Ekibin bu başarısı, onları uluslararası düzeyde düzenlenen 1Idea1World yarışmasına katılmaya da yönlendirdi.

Hedef: Hızlı ve Ekonomik Tanı Kiti Üretimi

Yarışma süreciyle ilgili olarak yapılan açıklamada, projenin kuş gribine karşı hızlı, ekonomik ve yerli bir tanı kiti üretmeyi amaçladığı vurgulandı. Ekip, "Erken teşhis hayat kurtarır" ilkesinden yola çıkarak, bu teknolojinin gelecekte diğer bulaşıcı hastalıkların tanısında da kullanılmasını hedefliyor.

Toplumsal ve Ekonomik Etki

Artan vaka oranlarına dikkat çeken ekip, kuş gribinin yalnızca hayvan sağlığı değil, aynı zamanda ekonomik dengeler üzerindeki ciddi etkilerine de vurgu yaptı. Yarışmanın yalnızca bir rekabet değil, aynı zamanda büyük bir öğrenme platformu olduğunu belirten Ahmet Can Karaman, "Girişimcinin 50 Tonu" adlı panele katılarak Ege Bölgesi'ni temsil etti ve burada çeşitli soruları yanıtladı.

Destek ve Vizyon

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projeler arasında Ege Bölgesi finalistlerinin gösterdiği performansın güçlü vizyoner gençlerin potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca, TÜMMİAD olarak genç girişimcileri desteklemenin ve ulusal ile uluslararası arenada görünür kılmanın görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

TÜMMİAD Ege Bölge Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dilhun Sukan ise Ege Bölgesi'nden çıkan genç girişimcilerin başarılarıyla büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasında geliştirdikleri "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesiyle Türkiye birincisi seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasında geliştirdikleri "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesiyle Türkiye birincisi seçildi.