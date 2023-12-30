Nvidia, Çin için kuantum sıçraması vaat eden daha yavaş ve daha az güçlü yapay zekâ çipi geliştirdi!

Dünyanın önde gelen yonga üreticisi Nvidia, ABD ihracat kurallarına uyarken Çin'de satılabilecek yeni bir oyun işlemcisini tanıttı.

Nvidia’nın Çin internet sitesinde ortaya çıkan RTX 4090 D, "performans ve yapay zekâ odaklı grafiklerde kuantum sıçraması" vaat ediyor.

Ancak yeni versiyon, ilk olarak 2022'nin sonlarında piyasaya çıkan orijinal 4090 çipten yaklaşık yüzde 11 daha düşük performans gösteriyor. Bir Nvidia sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yapay zekâ iş yüklerini hızlandırmaya yardımcı olan daha az işlem alt birimine sahip olduğunu söyledi.





NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Daha az gelişmiş özellikler sunan bu çip, Nvidia'nın Çin'in 7 milyar dolarlık yapay zekâ çipi pazarındaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olabilir.

Reuters'a göre şirket, şu anda Çin pazarının yüzde 90'ını elinde tutuyor. Ancak ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin'e yüksek teknoloji ihracatına getirdiği yasaklar, Nvidia'nın satışlarının darbe alabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Öte yandan, CEO Jensen Huang, şirketin düzenlemelere uygun ürünler yaratmak için ABD hükümetiyle yakın bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Kuantum sıçraması vaat eden çipin Çin’de ocak ayında satışa çıkması planlanıyor.