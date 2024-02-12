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Oyuncular, teklif bitmeden 45 $ değerindeki Nintendo Switch paketini 3 $ almak için yarışıyor

Oyuncular, Nintendo Switch paketindeki büyük indirimi fırsat bilerek teklif bitmeden önce hızla harekete geçiyorlar. Normalde 35 £ değerinde olan bu paket, şu anda sadece 1,74 £'ye satın alınabiliyor. Bu şaşırtıcı fırsat, birçok oyuncunun dikkatini çekmiş durumda. Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:01

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:01

Oyuncular, teklif bitmeden 45 $ değerindeki Nintendo Switch paketini 3 $ almak için yarışıyor

Nintendo Switch oyuncuları, orijinal fiyatının sadece beşte birine denk gelen üç oyunluk 'Kung-Fu dövüşçüsü' paketini kapma şansına sahipler.

oyun

Ancak oyuncuların bu fırsatı değerlendirmesi için sadece bir haftaları var.

9 Monkeys of Shaolin, Ash of Gods ve Redeemer paketi şu anda Nintendo eShop'ta %95 indirimde.

Bu PEGI 16 paketinin tipik değeri 34,99 sterlin iken, şu anda sadece 1,74 sterline kadar düştü.

Teklif, 18 Şubat'a kadar geçerli olacak ve sona erdiğinde paket orijinal fiyatına dönecek.

İşte oyunların kısa bir özeti:

oyun

9 Monkeys of Shaolin

Çinli balıkçı Wei Cheng'in arkadaşlarının ve ailesinin intikamını almak için savaşacağın bir oyundur.

Oyun, karakterine kalıcı yükseltmeler yapma imkanı ve basit oynanışıyla övgü almıştır.

Kooperatif oyun özelliği de bulunmakta, böylece arkadaşlarınla birlikte oynayabilirsin.

Metacritic'te bir oyuncu, "Hikaye ve oynanış oldukça basit," diye yazmış.

"Kung Fu dövüşlerinin üzerine kurulu bir intikam hikayesi.

"Bu tür bir oyun için ideal bir uzunlukta, karşılama ve saldırıları savuşturma gibi eğlenceli mekanikler sunuyor.

"Ben ve arkadaşım yerel kooperatif modunu oynamaktan keyif aldık.

"Eğer klasik dövüş oyunlarını seviyorsan ve karakterine kalıcı yükseltmeler gibi modern dokunuşlar istiyorsan, bir göz atmalısın."

Ash of Gods: Redemption

Taktiksel savaş, koleksiyon kart oyunu unsurları ve sürekli gelişen bir hikaye sunan, tur tabanlı bir rol yapma oyunudur.

Bir Metacritic kullanıcısı, "Önceleri çekimserdim çünkü gerçekten The Banner Saga'nın bir kopyası gibi görünüyordu, ama kendi yolunu oldukça iyi tutuyor," diye yazmış.

"Hikaye oldukça ilginç, birçok seçenek ve çeşitli farklı sonlar sunan doğrusal olmayan bir yol var.

"Tüm hikaye hatları birbiriyle uyumlu, karakterler derinlemesine ve benzersiz hissediyor.

"Müzik ve sanat mükemmel, savaş sistemi ise ilginç ve eğlenceli.

"Farklı seçimler yaparak birkaç kez oynadım ve kesinlikle yeniden oynanabilirlik değeri çok yüksek."

Redeemer

Dünyanın en büyük silah şirketinin eski bir güvenlik görevlisi olan "Tough-as-nails" Rus Vasily'ye odaklanan bir dövüş ve aksiyon oyunudur.

Bir Metacritic kullanıcısı, oyunu "çok havalı" ve "dövüş ve mermilerin bir balesi" olarak nitelendirmiş.

"Düşmanları kesmeye başladığınızda ritme girdiğinizde, pek az oyun bu kadar tatmin edici olur," diye eklemişler.

"Bu oyunun puanlarının bu kadar düşük olması, oyun endüstrisinin ne kadar gerilediğinin bir başka göstergesi."

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