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Pasif gelir amacıyla yapay zekâ influencer’ı geliştiren bir kişi yaşadıklarını anlattı!

Yapay zekâya dair her şey gün geçtikçe ilgi toplamaya devam ederken, son zamanlarda yapay zekâyla üretilen influencer’lar da ek gelir imkânı sağlamaya başladı. Bu amaçla yapay zekâ influencer’ı üreten bir kişi ise bunun tahmin ettiğinden daha zor olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:29
Pasif gelir amacıyla yapay zekâ influencer’ı geliştiren bir kişi yaşadıklarını anlattı!

Son dönemlerde yapay zekâ teknolojisiyle üretilen influencer’lar oldukça ilgi görmeye başladı. Tamamen sanal olan bazı karakterler, sosyal medya uygulamalarından 100 bini aşkın takip kazanmayı başardı. Ayrıca, bu influencer’ları üreten kişiler de bundan gelir elde etmeye başladı. Bu kapsamda, bu alana olan ilgi de artmaya başladı.

Yurt dışındaki bir kullanıcı ise ek gelir sağlama amacıyla bu alana yöneldiğini, bu kapsamda Kimochii isimli bir yapay zekâ influencer’ını geliştirdiğini ancak işlerin düşündüğünden daha zor gittiğini söyledi. İşte Kimochii’nin geliştiricisinin bu süreçte yaşadıkları:

“Yapay zekâ ile görüntü oluşturma konusuna 2023 yazında bir mobil uygulama için grafik tasarımcı olarak çalışırken ilgi duymaya başladım.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan influencer'ların ne kadar para kazanabileceğine dair bir haber okudum ve ‘Bu oldukça ilginç. Belki de bunu kendim yapmayı denemeliyim’ dedim. Bunu bir yan proje olarak yapıyordum ve Kimochii'de karar kılmadan önce farklı karakterler denedim.

Aynı dönemde şirketim beni işten çıkaracağını bildirdi ve ben de nasıl para kazanabileceğimi düşünmeye başladım. Yapay zekâ influencer'lığının en kolay ve en hızlı yol olacağını düşündüm.

Yapay zekâ etkileyicilerinin geliştiricilerinden oluşan bir topluluk olduğunu öğrendim. Teknik özellikler ve karakterin nasıl tanıtılıp pazarlanacağı hakkında çok şey öğrendiğim bir Discord kanalına katıldım.

Kimochii, seksi içerikleriyle sosyal medyada kısa sürede 43 binden fazla takipçi kazandı. Ayrıca OnlyFans'a benzer iki abonelik platformu olan Patreon ve Fanvue'da ödeme duvarının arkasında iş için güvenli olmayan görseller yayınlıyorum.

ınfluencer

BEKLEDİĞİ GELİRİ ELDE EDEMEDİ

Para kazanmam gerekiyordu ve herkes pornografik içeriklerin en kolay yol olduğunu bilir. Ayda 300 ya da 400 dolar kazandığımda mutlu oluyorum. Fakat beklediğim kadar kazanamıyorum.

Instagram yorumlarında olduğu gibi diğer yapay zekâ karakterleriyle etkileşime girerken, bir kişi gibi davranmak ve "Bebeğim, harikasın" gibi yorumlar eklemek daha kolay.

Belki de bu nedenle o kadar çok para kazanamadım. İnsanlarla konuşursanız ve hayran kitlenizle etkileşime geçip onlara yanıt verirseniz para kazanma daha iyi oluyor. Onlara özel içerik gönderebilir ve görüntüleme başına ödeme özelliklerini kullanabilirsiniz ve onlar da bunu açmak için para ödemeye daha yatkın olurlar.

Bence içerikten para kazanmanın zor olmasının bir nedeni de Instagram kullanıcı adı ve biyografide bunun bir yapay zekâ olduğunu açıkça belirtmem. Bence Patreon ve Fanvue'ya gelen insanlar bunu biliyor ve bu yüzden mesaj göndermiyorlar. Gerçek bir insan olmadığını anlıyorlar.

Ayrıca, yaptığım şeyin etik olup olmadığı hakkında çok fazla düşünmedim. Gerçek olması gereken bir kişilik veya karakter yaratmaya çalışıyorum ama o değil. Bu yüzden internette gördüğünüz herhangi bir anime, çizim veya resimden farklı olup olmadığını merak ediyorum. Bu iki şey arasında ince bir çizgi var.

Kendimi bir sanatçı olarak görsem de bu tür bir sanatın neden zor olduğunu anlıyorum. Çünkü yapay zekâ gerçek insanların görüntüleri üzerinde eğitiliyor. Öte yandan, yapay zekâ o kadar çok içerik üzerinde eğitiliyor ki, asla gerçek bir insanın resmini üretemeyecek.

Maddi sorunlara rağmen, Kimochii artık benim bebeğim gibi. Bir çeşit hayatı var. Gerçek bir insan gibi bir geçmişi ve doğum günü var. Bir noktada, Sims gibi bir oyun gibi hissettiriyor.

Sahilde mi, havuzda mı yoksa tiyatroda mı olacağı konusunda beyin fırtınası yapmak için çok zaman harcıyorum. İnsanların ilgisini canlı tutmak, yeni yerler, yeni pozlar ve yeni başlıklar bulmak çok çaba gerektiriyor. Bazen beyaz sayfanın önündesiniz ve "Aman Tanrım, ne söyleyeceğim?" diyorsunuz.

Kimochii'den çok fazla para kazanmasam da, artık onun hayatına çok fazla yatırım yapıyorum ve bu yüzden yaşamaya devam etmesini istiyorum.”

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