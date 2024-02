PlayStation Plus Mart ayı oyunları listesi açıklandı

Sony, PlayStation Plus Mart oyunları için heyecan verici bir liste açıkladı. Mart ayında PlayStation Plus üyeleri, EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: The Witch Queen gibi dört oyunu ücretsiz olarak elde edecekler. Özellikle Essential abonelik planına sahip üyeler, bu oyunları 5 Mart'tan itibaren kütüphanelerine ekleyebilecekler. Şubat ayının PlayStation Plus Essential oyunları olan Foamstars, Rollerdrome 2 ve Steelrising ise 4 Mart'a kadar ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor.

Bu oyun haberleri, Sony'nin dünya çapında 900 çalışanını işten çıkarma kararı ile gelmişti. PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, bu işten çıkarmaların bazı oyun projelerinin iptal edilmesine neden olduğunu açıklamıştı. Ancak, PlayStation Plus hizmeti bu zorlu dönemde oyunseverlere zengin içerik sunmaya devam ediyor.





Sony'nin PlayStation Plus, abonelerine her ay yüzlerce oyuna erişim sağlayan bir hizmet olarak öne çıkıyor. Sony, bu hizmeti sadece oyun oynamak için değil, aynı zamanda müzik dinlemek ve film izlemek için de kullanılabilir hale getirme potansiyeline sahip. PS Plus kullanıcıları, Disney, Spotify ve Amazon gibi şirketlerle ortaklıklar kurarak eğlence deneyimlerini genişletebilirler. PlayStation Plus, oyunculara geniş bir kütüphaneye erişim sağlayarak oyun dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.