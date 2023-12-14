Robotlar, o meslek gruplarını işinden edebilir

Teknolojinin ilerlemesiyle gelişen robot teknolojisi artık iş hayatında da kullanılmaya başlanıyor. Sektörde verimliliği artırması beklenen robotlar tarafından işgücü piyasasında ne gibi değişiklikler yapılacağı henüz bilinmiyor. İnsan gücünün 2. sıraya indirildiği otomasyon uygulamalarının sonuçlarından biri olan işsizlik, genel halk için büyük bir endişe kaynağı. Son olarak, Çin'in Hangzhou şehrinde kaydedilen görüntüler teknolojinin geldiği seviyeyi gösterdi. Benzin istasyonunda istasyona gelen araçlara servis yapan robot görenleri şaşkına uğrattı.





Seri Hareketleriyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Kaydedilen görüntülerde bu robotun hareketlerinin oldukça hızlı olması görenleri şaşırttı.

Şirketlerin otomatik sistemlerde kullanılan robot sayısını artırmaya yönelik son girişimleri, iş dünyasına ve insanlara nasıl bir etki göstereceğine dair soruları gündeme getirdi.