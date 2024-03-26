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Şarj gücü canavar gibi olan Xiaomi modelleri

Xiaomi, dünya genelinde en büyük akıllı telefon üretici şirketlerinden biridir. Bu nedenle en uzun pil ömrüne sahip Xiaomi modellerinin bir listesini sizlerle paylaşacağız..

Yayın Tarihi: 26.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:27
Şarj gücü canavar gibi olan Xiaomi modelleri

Akıllı telefon satın almayı düşünürken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Ekran, kamera ve bağlantı seçeneklerinin yanı sıra pil de çok önemli bir faktördür. Peki hangi Xiaomi modeli en iyi bataryaya sahip? İşte şarj olması en uzun süren Xiaomi akıllı telefonlar..

"En uzun pil ömrüne sahip olan Xiaomi modelleri"

DXOMARK ekibinin yaptığı testlerde, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin en uzun pil ömrüne sahip Xiaomi modelleri listesinin başında yer aldığı görüldü. Testlerde cihaz 136 puan aldı.

Xiaomi 11T 136 puan ile ikinci sırada yer alırken, onu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (134 puan) ve Xiaomi Redmi Note 10 (134 puan) takip etti. İlk sırada Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 10S ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G modelleri yer alıyor. Tam listeyi aşağıda bulabilirsiniz;

En uzun pil ömrüne sahip olan Xiaomi modelleri

En uzun pil ömrüne sahip olan Xiaomi modelleri

En uzun pil ömrüne sahip olan Xiaomi modelleri

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