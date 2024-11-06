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Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Tamamlandı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, siber güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:26
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Tamamlandı

Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Sonuçlandı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, siber güvenlik konusunun hayati derecede önemli olduğunu vurguladı. Asmalı, “Cebinizdeki bir telefonun patlamasına bile sebep olabiliyor. Denizlerde mavi vatanımız varsa, siber güç anlamında da bir mavi gökyüzü oluşturmamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Bu yıl düzenlenen Siber Güç Türkiye 2024 zirvesi, kapanış töreninin ardından sona erdi. Kapanışta konuşan Asmalı, MÜSİAD’ın sürekli olarak Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili çözümler üretme hedefinde çalıştığını ifade etti.

Asmalı, “MÜSİAD Kadın Başkanlığı geçtiğimiz ay Uluslararası Farkındalık Zirvesi düzenledi. Orada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı da misafir ettik. Bir hafta önce ise Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ni gerçekleştirdik ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ağırladık. Bugün de önemli bir çalıştayda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı misafir ediyoruz.” dedi.

MÜSİAD’ın birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirten Asmalı, “Ülkemizi çok seviyoruz. Bu bağlamda, ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü oluşturmak. Siber güç konusunun ülkemiz için öncelikli gündem maddelerinden biri olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Asmalı, siber güvenlikteki en küçük zafiyetlerin bile uçakların kalkışını engelleyebileceğine dikkat çekti. “Bu çok önemli bir başlık. Ayrıca, denizlerdeki mavi vatanımıza benzer şekilde, siber güç anlamında da mavi bir gökyüzü oluşturmamız şart.” ifadelerini kullandı.

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