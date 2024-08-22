Sıfır telefon alamayanlara müjde! Telefon kiralama dönemi başladı: İşte kiralık iPhone, Samsung fiyatları

Akıllı Telefon Kiralama Modeli ile Ulaşılabilir Teknoloji: Fiyatlar ve Detaylar

Son yıllarda hızla artan telefon fiyatları ve kredi seçeneklerinin sınırlı olması, özellikle üst segment akıllı telefonlara ulaşımı zorlaştırdı. Bu durum, teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketleri, akıllı telefon kiralama modeline yönlendirdi. 2023 yılında Türkiye'de ilk kez uygulamaya başlanan bu model, giderek daha fazla kullanıcıya hitap etmeye başladı. Hem bütçeye uygun hem de son teknoloji cihazları deneyimleme fırsatı sunan akıllı telefon kiralama yöntemi, tüketicilere birçok avantaj sunuyor.

AKILLI TELEFON KİRALAMA MODELİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kredi kartı limiti dolu olan veya taksit seçeneklerinden yararlanamayan tüketiciler için telefon kiralama, son dönemde sıkça tercih edilen bir yöntem haline geldi. Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de bu hizmeti iki büyük marka yaygın olarak sunuyor. Bunlardan ilki 2023 yılında bu modeli başlatan MediaMarkt’ın Smart Kirala platformu, diğeri ise Teknosa’nın Kirala Bunu isimli platformu. İki şirketin sunduğu hizmetlerde bazı küçük farklılıklar olsa da genel olarak kiralama süreci şu şekilde işliyor:

Sıfır Ürün Garantisi: Kiralama işleminde kullanıcıya sıfır ve üretici garantili akıllı telefonlar veriliyor. Cihazın kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor ve kullanıcıya teslim ediliyor.

Kiralama Süreleri: Akıllı telefonlar genellikle 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Bu süre sonunda cihazı satın almak isteyen kullanıcılar için özel teklifler sunulabiliyor.

Kredi Notu ve Kimlik Doğrulama: Kiralama işleminde, kiralayan kişinin kredi notuna ve kimlik bilgilerine dikkat ediliyor. Kimlik doğrulaması eksiksiz yapılmadan kiralama işlemi gerçekleştirilmiyor. Başkasının adına kiralama yapılması ise mümkün değil.

Hasar ve Onarım Güvencesi: Kiralama süresi boyunca cihazın bedelinin %70’ine kadar oluşabilecek hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, kiralama hizmeti kapsamına alınıyor. Örneğin, 30.000 TL değerinde bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL’ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar ücretsiz olarak karşılanıyor.

Yeniden Kiralama Yapılmıyor: Kiralama süresi sona erdiğinde telefonlar tekrar kiralanmıyor. Bu cihazlar, gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından yenilenmiş telefon olarak daha uygun fiyatlarla ikinci elde satılıyor.

KİRALAMA MODELİ İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’de ilk kez 2023 yılında uygulamaya başlanan akıllı telefon kiralama modeli, henüz çok yaygınlaşmasa da belirli bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu modeli geçen yıl hayata geçiren bir firma, bir yıl içinde 1.000’den fazla akıllı telefon kiraladığını açıkladı. Kiralama modeli, özellikle sık telefon değiştiren, yeni modelleri denemek isteyen ve kredi kartı limiti dolu olan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.

MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mete Uslukılınç, akıllı telefon kiralama yöntemiyle tüketicilere son teknoloji ürünleri daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. 2023 Mart ayında pilot uygulama olarak başlattıkları bu hizmete en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri’den talep aldıklarını ifade eden Uslukılınç, şu ana kadar 1.000'in üzerinde kiralama işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uslukılınç, ayrıca telefon kiralama hizmetinin ödemede kolaylık sağladığını, kiralama sonunda sunulan imkanlar gibi pek çok avantaj sunduğunu dile getirdi. Özellikle sık telefon değiştirmeyi ve her zaman yeni çıkan modelleri kullanmayı seven kullanıcılar için kiralamanın uygun bir seçenek olduğunu vurguladı. 24 aylık kiralama süresi sonunda ise cihazın sözleşmeye uygun bir şekilde teslim edilmesi durumunda, tüketicilere nakit teslimat bonusu veya yenilenmiş cihaz alım hakkı gibi avantajlar sunuluyor.

MARKA VE MODELE GÖRE KİRALAMA ÜCRETLERİ

Akıllı telefon kiralama ücretleri, marka ve modele göre değişiklik gösteriyor. Üst segment akıllı telefonlarda aylık ödemeler 5 bin TL’leri aşarken, orta segment telefonlar için 2-3 bin TL, giriş segment telefonlar için ise 500-1.000 TL arasında aylık ücret talep ediliyor.

Örneğin, Apple’ın amiral gemisi olan ve 90 bin TL fiyatla satılan iPhone 15 Pro Max’in aylık kiralama bedeli 5.130 TL iken, 128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor. Benzer şekilde Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için ise 640 TL talep ediliyor. 24 aylık kiralama seçeneklerinde ise örneğin, iPhone 15 Pro Max 256 GB modelinin 12 ay vadeli kiralama bedeli, iki yıl boyunca aylık yaklaşık 5-6 bin TL arasında değişiyor.

KİRALAMA MODELİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Akıllı telefon kiralama modeli, tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor. Öncelikle, yüksek fiyatlı akıllı telefonlara ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, sıkça telefon değiştiren veya yeni çıkan modelleri denemek isteyen kullanıcılar için uygun bir çözüm sunuyor. Kiralama süresi sonunda cihazı satın almak isteyenler için indirim fırsatları ve bonuslar da bulunuyor. Cihazın kiralama süresi boyunca karşılaşabileceği hasarlar, belirli bir orana kadar kiralama hizmeti kapsamına alındığı için ekstra maliyet çıkmıyor.

Sonuç olarak, akıllı telefon kiralama modeli, teknolojiye daha uygun maliyetlerle ulaşmak isteyenler için önemli bir seçenek haline geliyor. Markaların sunduğu bu hizmet, özellikle üst segment cihazlara erişimi kolaylaştırırken, esnek ödeme seçenekleriyle de kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.