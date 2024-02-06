Son PS5 beta güncellemesine yapay zekâ desteği geldi!

Sony Interactive Entertainment (SIE), DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının daha yüksek ses üretmesini sağlayarak oyun içi sesleri ve sesli sohbetleri daha net duymanızı sağlayacak yazılım güncellemesini duyurdu. PlayStation 5 için en son beta güncellemesi, oyununuzda neler olup bittiğini duymanızı kolaylaştıracak.

Güncelleme, kumandalara daha yüksek ses üretme kabiliyeti kazandırmanın yanı sıra gürültü engelleme özelliğini de güçlendiriyor. Sony'nin duyurusunda, yeni bir yapay zekâ makine öğrenme modeli sayesinde kontrol cihazlarının artık daha iyi mikrofon girişine sahip olduğu belirtiliyor. PS5'in sistemi, oyun sesi gibi arka plandaki sesleri bastırarak sesinizin net bir şekilde duyulmasını sağlayacak ve bir bütün olarak sesli sohbetlerin kalitesini artıracak.





ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TÜM DÜNYADA KULLANIMA SUNULACAK

Güncelleme, PS5'e sesle ilgili olmayan iyileştirmeler de getiriyor ve buna, Sistem Ayarları'ndaki "Bip ve Işık" altında konsolun güç göstergesini ayarlama seçeneği de dahil oluyor. Ayrıca, sunucunun oyunuyla etkileşime geçmek için bir izleyici olarak kullanabileceğiniz Ekranı Paylaş araçlarına erişmenizi sağlayacak.

Ayrıca, oyuncunun dikkatini çekmek ve oyundaki belirli bir öğeyi fark etmesini sağlamak istiyorsanız, hareket ettirebileceğiniz veya ekranda bir çizgi çizmek ve oyundaki nesneleri vurgulamak için kullanabileceğiniz bir işaretçi yer alıyor. Ayrıca, sunucunun ekranına emoji de gönderebileceksiniz. Paylaşım Ekranı için bu yeni interaktif araçlar varsayılan olarak etkin olacak. Ancak ayarlardan her zaman kapatabilirsiniz.

Güncellemeler şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki belirli kullanıcılara sunuluyor. Fakat SIE bunları önümüzdeki aylarda dünyadaki tüm PS5 oyuncularına sunmayı planlıyor.