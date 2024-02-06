Sosyal medya kullananlar bir bir hesaplarını kapatacak! Evinizde bile güvende değilsiniz!

Sosyal medyanın üzerimizdeki etkisiyle birçok kişi, çeşitli siteleri ziyaret ederken profiline kimin, neden baktığını merak ediyor. Bu web siteleri, telefonunuzdaki içeriğe erişim izni isteyerek kimlik bilgilerimize erişebilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, konuyla ilgili açıklama ve uyarıda bulundu.

"Sosyal medya kullananlar risk altında"

Sosyal medyanın pekçok yönü var. Bazı kullanıcılar bunu iş için kullanırken, diğerleri etkileyici veya fenomen olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda sosyal medya kullanımı arttıkça riskler de artmaya devam edecektir. Birçok sosyal medya kullanıcısı profillerini kimlerin görüntülediğini oldukça merak ediyor.

Profilinize erişmesini istediğiniz kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için çeşitli web sitelerine ve uygulamalara giriş yapılır ve cep telefonunuzdan alınan bağlantılar kabul edilir. Erişim talebinde bulunanlara Dijital ve Medya Koordinatörü tarafından bu uygulama ve aynı zamanda bağlantıların riskler taşıdığı konusunda bilgi verirken uygulamanın koordinatörü "Neden profilime bakıyorsun?" başlığı altında açıklama ve detayları anlattı.





Dijital ve Medya koordinatöründe uyarı!

Bu profil adı altındaki kişilerin kimlik hırsızı olduğu da ortaya çıktığını söyleyen Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve yorumlar dikkat çekti.

Değirmenci şşu anda listede yer alan "Profilime neden bakıyorsun" etiketinin hırsızlar için kişisel bilgi tuzağı olduğunu, buna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının hesaplarında bazı uygulamalar için izin verilmesiyle kullanıcılar farkında olmadan kişisel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak verilerinin güvenliğini tehlikeye atmakta olduğunu da belirterek " Bu tarz uygulamalara onay verilmesi halinde yabancıların sosyal medya hesabınızda olan arkadaş listenize kolayca ulaşmasına, profil bilgilerinize erişebilmesine, kullanıcı adınızın paylaşım ya da beğeni seçeneğinin bulunmasına, şifre bilgilerinizin de değiştirilmesine farkında olmadan izin vermiş oluyorsunuz." dedi.