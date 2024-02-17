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SpaceX bir çalışanın ayağının kesilecek duruma gelmesi nedeniyle 3 bin 600 dolar tazminat ödeyecek!

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, bir işçinin ayağının kesilecek duruma gelmesinin ardından 3 bin 600 dolar para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 17:39
SpaceX bir çalışanın ayağının kesilecek duruma gelmesi nedeniyle 3 bin 600 dolar tazminat ödeyecek!

Elon Musk’ın CEO olarak görev yaptığı SpaceX, bu ay tesislerinden birinde bir personelin neredeyse ayağını kaybedecek noktaya gelmesinin ardından 3 bin 600 dolar para cezasına çarptırıldı.

Olay, şirketteki güvenlikle ilgili daha geniş çaplı endişelerin ortasında meydana geldi. Reuters tarafından görülen Washington eyaleti çalışma ve endüstri departmanının teftiş kayıtlarına göre, Redmond tesisindeki olay, bir rulo malzemenin düşerek bir personelin ayağını ezmesiyle yaşandı. Müfettişler ortaya çıkan yaralanmayı "neredeyse ampütasyon" olarak tanımladı.

spacex

SPACEX’TE 10 YILDA 600’DEN FAZLA KAZA OLDU

Geçen yılın sonlarında Reuters tarafından yapılan bir araştırmada SpaceX tesislerinde 2014 yılından bu yana 600'den fazla daha önce rapor edilmemiş yaralanma tespit edildi. Üç tesisteki ortalama yaralanma oranları, uzay endüstrisinin genelindeki oranların çok üzerindeydi.

Geçtiğimiz ay şirket, Ocak 2022'de bir roket arızası sırasında kafatası kırılan bir teknisyenin eşi tarafından ihmal iddiasıyla dava edildi.

İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, o sırada şirketin Kaliforniya'daki tesisinde bir SpaceX motoru üzerinde kontroller yapan Francisco Cabada, kafatası kırığı ve kafa travması geçirdi ve halen komada olduğu öğrenildi.

Ayrıca şirket, kadınlara yönelik ayrımcılık suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı. Bloomberg tarafından incelenen dosyalardaki şikayetlere göre, SpaceX'teki yöneticiler kadın çalışanlara karşı ayrımcılık yapmak ve cinsel taciz konusunda şaka yapmakla suçlanıyor.

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