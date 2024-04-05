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Steam'de çok sevilen oyun hafta sonu ücretsiz olacak

Steam kullanıcılarına güzel haber! Bu oyun ücretsiz olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:22
Steam'de çok sevilen oyun hafta sonu ücretsiz olacak

Steam platformu bomba kampanyasını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

STEAM ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI

Dolar kuruna geçen Steam platformu kullanıcıları için yeni bir ücretsiz oyun kampanyası başlattı. Hearts of Iron 4 isimli oyun hafta sonu boyu ücretsiz olarak indirilebilecek. Kampanyayı kaçıranlar ise oyunu yüzde 80 indirimli olarak indirebilecek. Strateji oyunu ilk olarak 2016 senesinde piyasaya çıktı ve büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Oyunca 2. Dünya Savaşı'na odaklanılıyor. Oyun 6-7 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra hafta soyu boyunca oynayabileceksiniz. 8 Nisan tarihinde oyun kütüphanelerden kaldırılacak. Ücretsiz kampanyasının yanında yüzde 80 indirime giren oyunun fiyatı 5.99 dolar olacak. Oyunu oynamak için en az olması gereken ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde;

hearts of iron ücretsiz kampanya

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Microsoft Windows 7, 8,1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 750 ya da AMD FX 4300

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 1,28 GB ya da ATI Radeon HD 5850 1 GB

Depolama: 2 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 2200G

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 1,28 GB ya da AMD Radeon HD 7970 3 GB

Depolama: 2 GB

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