Tesla 2,2 milyon aracını geri çağırdı! İşte nedeni!

Tesla, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) şirketin şimdiye kadar sattığı hemen hemen her marka ve model için, yani toplamda 2 milyon 193 bin 869 adet aracın tamamı için geri çağırma bildiriminde bulundu. Fakat öngörüldüğü gibi bu geri çağırmanın Autopilot, direksiyonlar veya emniyet kemerleri ile hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi. Bunun yerine Tesla, "yanlış bir yazı tipi boyutu" nedeniyle tüm araçlarını geri çağırmak zorunda kaldı.

Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları (FMVSS), hidrolik frenlerle donatılmış araçlarda en az 3,2 mm veya bir inçin 1/8'i büyüklüğünde bir yazı tipinde fren uyarı sistemi ifadelerinin bulunmasını gerektiriyor. Ancak Tesla'nın araçlarında bundan daha küçük bir yazı tipi kullanılıyordu ve bu nedenle şirket, 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı.





HANGİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI?

İşte yazı tipi boyutu geri çağırmasından etkilenen tüm marka ve modeller:

Tesla Cybertruck: 2024

Tesla Model 3: 2017-2023

Tesla Model S: 2012-2023

Tesla Model X: 2016-2024

Tesla Model Y: 2019-2024

Geri çağırmada konusunda şirket, "Fren, Park ve Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) uyarı lambaları için gösterge panelinde yanlış bir yazı tipi boyutu görüntüleniyor. Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı numarası 105, Hidrolik ve Elektrikli Fren Sistemleri ve 135, Hafif Araç Fren Sistemleri gerekliliklerine uymamaktadır” ifadelerini kullandı.

Geri çağırma bildiriminde, görünüşte zararsız olan bu sorunun neden potansiyel olarak tehlikeli olduğu ve düzeltilmesi gerektiği de şu şekilde açıklandı: "Daha küçük yazı tipi boyutuna sahip uyarı lambaları, gösterge panelindeki kritik güvenlik bilgilerinin okunmasını zorlaştırarak çarpışma riskini artırabilir."

Geri çağırmada, çoğu Tesla sahibinin araçlarını servise götürmeleri gerekmiyor. Bunun yerine Tesla, yazı tipinin boyutunu artıran ücretsiz, kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladı. Mektuplar, 30 Mart 2024 tarihinde Tesla sahiplerine postalanacak.