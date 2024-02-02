Trump’ın ellerindeki lekeler yapay zekâyla mı oluşturuldu?

ABD Eski Başkanı Donald Trump, önceki ay sosyal medyada spekülasyonlara neden ellerindeki gizemli kırmızı lekelerin yapay zekâ aracılığıyla oluşturulmuş olabileceğini iddia etti.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, bir basın mensubunun Trump’a fotoğrafları sorması üzerine fotoğrafları görmediğini ifade etti. Daha sonra kendisine ellerine ne olduğu sorulduğunda "Hiçbir şey. Belki de yapay zekâydı” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların çekildiği esnada Trump, E. Jean Carroll'un ikinci hakaret davasına katılmak için Manhattan'daki konutundan çıkarken görüntülenmişti. Birden fazla görselde sağ elinde küçük kırmızı izlerle el sallarken görülüyordu.





CİNSEL YOLLA BULAŞAN BİR HASTALIK MI?

Fotoğraflar internette, izlerin cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan düşmeye kadar herhangi bir nedenden kaynaklandığına dair yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Bir dermatolog, daha önce izlerin muhtemelen kızarıklık olduğunu ve birçok şeyden kaynaklanabileceğini söylemişti.

Trump, Ron DeSantis'in yarıştan çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi başkan adaylığı için eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ile yarışıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı, temmuz ayına kadar resmen açıklanmayacak, ancak bazı GOP liderleri şimdiden eski başkandan "muhtemel aday" olarak bahsediyor.