Türk astronot uzaya gecikmeli gidecek: Yeni tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu

Türk astronot uzaya gecikmeli gidecek: Yeni tarih belli oldu
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Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan isim, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği uzay yolculuğunun başlangıç tarihini kamuoyuyla paylaştı. 

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ax3 Misyonu"nun planlarını etkileyen olumsuz hava koşulları ve SpaceX şirketinin değişen planlaması nedeniyle önceki olarak duyurulan 9 Ocak 2024 tarihini, yeni tarih olarak 17 Ocak 2024 olarak revize ettiklerini belirtti. 

Türkiye'nin ilk astronotu olma özelliğine sahip olan Alper Gezeravcı'nın heyecanla beklenen uzay yolculuğu, bu tarih değişikliği ile bir süre daha ertelendi.

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Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, "Heyecanlı uzay yolculuğu için biraz daha beklememiz gerekecek" ifadeleriyle Türk astronotun uzaya gitme heyecanının, yaşanan süreç değişikliği nedeniyle bir süre daha gecikeceğini vurguladı. Gezeravcı'nın, uluslararası alanda gerçekleştireceği bu önemli misyonu, Türk bilim ve teknoloji çevreleri tarafından büyük bir heyecanla beklenmekte. Yeni tarihle ilgili detaylar ve düzenlemeler ise merak uyandırmaya devam ediyor.

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