Universal, yeni Harry Potter ve Super Mario evrenleriyle Epic Universe tema parkını tanıttı!

Universal, Florida'daki Universal Orlando tesisi ve tema parklarına büyük bir genişleme getirecek olan Epic Universe tema parkı hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı. Yeni parkta sadece yeni bir otel değil, Celestial Park, Harry Potter Büyücülük Dünyası - Sihir Bakanlığı, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk ve Dark Universe olmak üzere 5 yeni dünya yer alacak.

Bu projede çalışmak üzere Japonya'nın Osaka kentinden Orlando'ya geri dönen Universal Epic Universe'ün Yönetici Kreatif Direktörü Steve Tatham, "Misafirlerimizde yankı uyandıran hikayeler anlatıyoruz ve onları ön kapıdan itibaren içine çekiyoruz. Universal tema parkı eğlencesini sonsuza dek yeniden tanımladı. Yeni bir standart belirliyoruz ve modern bir tema parkı olmanın anlamı da budur" dedi.

Harry Potter veya Super Mario dünyalarında ne tür gezintiler beklediğimize dair henüz çok fazla ayrıntı olmasa da, şirket Epic Universe'ten genel olarak neler bekleyebileceğimize dair ilk bakışı veren bir video yayınladı.

Universal Creative Tesis Tasarımı Direktörü Gabriela Lander yaptığı açıklamada "Epic geleceğin bugünle buluşmasıdır. Doğanın içinde yürüyebileceğimiz ve yıldızlar tarafından yönlendirilebileceğimiz, rüyaları destansı hikayelerin sürükleyici dünyalarına dönüştüren ikonik unsurlarla çevrili ve deneyimi yeni bir seviyeye taşıyacak bir teknoloji seviyesine sahip bir parkımız olacak. Bu muhteşem park bir fikirden tasarıma ve oradan da her gün yeni parçaların inşa edildiğini veya kurulduğunu gördüğünüz tam bir şantiyeye dönüştü. Daha önce yaptıklarımızın ötesine geçen yeni bir tema parkı üretmek için harcanan yetenek miktarı, alçakgönüllü ve yürek dolduran bir deneyim” diye konuştu.





TÜM FARKLI DÜNYALAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Tüm farklı dünyalar, konukların Atlantic ve The Blue Dragon Pan-Asian Restaurant gibi restoranları, Starfall Racers roller coaster gibi atraksiyonları ve Nintendo Super Star Store gibi perakende mağazalarını bulabilecekleri Universal Epic'in merkezi olan Celestial Park ile birbirine bağlanıyor.

Celestial Park'ın baş yapımcısı Adam Rivest yaptığı açıklamada "Parkı tema parkına geri döndürmek için bilinçli bir çaba sarf ettik ve çok fazla beton ve asfalt sokakla tasarlamamaya özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak şirket, 21 Ocak 2025'te açılacak Universal Stella Nova Resort, 25 Şubat 2025'te açılacak Universal Terra Luna Resort ve doğrudan tema parkının içine entegre edilecek ilk otel olan Universal Helios Grand Hotel olmak üzere üç otel açacak.

Otelin en güzel yanı Epic'e yürüme mesafesinde olması ve Celestial Park'a özel ve ayrıcalıklı bir girişe sahip olması; bu da onu Universal Orlando otel portföyündeki en benzersiz tesislerden biri haline getiriyor.

Gabriela, "Misafirlerimiz otelden güzel bahçelerin ve doğa harikalarının manzarasının keyfini çıkarabilecek ve bir günlük etkinlikten yıldızlı bir vizyona nasıl dönüştüklerine avantajlı bir şekilde tanık olabilecekler" değerlendirmelerinde bulundu.

Universal Epic Universe, resmi olarak 2025 yılında açılacak olsa da şirket, henüz kesin bir tarih açıklamadı.