Uygun fiyatlı Vivo V30 SE'den ilk bilgiler sızdı

Orta seviyeli fiyat performans ürünü olan vivo, sınırları zorlamaya devam ederken bir süre önce tanıtımı yapılan V30'un sonrasında ucuz SE modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vivo V30 SE modelinin özellikleri...
VİVO V30 SE ÖZELLİKLERİ
vivo V30 SE’nin 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alacağı listelendi. Bu kapsamda Adreno 615 GPU ile birlikte 2,2 GHz hızında iki Cortex-A78 çekirdeği ve 1,95 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan bir yapıya yer veriyor.
Gelen bilgiler doğrultusunda Y200e 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak vatandaşlarla paylaşılmaktadır. 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens ile gelen Y200e; çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 desteği ile piyasaya çıkartılması bekleniyor.
Kutudan çıkartılan Android 14 ile sunulan cihaz 1080×2400 piksel çözünürlüklü ve 440 PPI piksel ile kullanılırken PPI yoğunluğuyla LCD panelinde bulunur.
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