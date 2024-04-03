Uzay istasyonundan atılan çöpler evin çatısına düştü!

Florida'da bir evin çatısına, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöplerin düştüğü bildirildi. Olay, ev sahibi Alejandro Otero'nun, evde uzay belgeseli izlerken duyduğu gürültüyle fark edildi. İkilogram ağırlığındaki parça, evin iki katına da zarar verdi.

Olay, 8 Mart günü yerel saatle 14:34 civarında gerçekleşti. Alejandro Otero, olay anında evde değilken, oğlu evde bulunuyordu ve güvenlik kameralarını izleyerek düşen cismin siyah ve 2 kilogram ağırlığında olduğunu tespit etti.

İlk başta cismin bir uçak parçası olabileceği düşünülse de, yapılan incelemelerde bu cismin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan "kontrollü bir şekilde" dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketi olduğu ortaya çıktı. İçerisinde, ISS'den gelen ve bitmiş piller bulunan bu paketin, beklenmedik bir şekilde Florida'daki bir evin çatısına düşmesi şaşkınlık yarattı.





NASA, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Ancak, henüz incelemelerin sonuçları hakkında bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngede dönüşü devam ederken, bu tür beklenmedik olayların daha da yaşanabileceği hatırlatılarak, insanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. ISS'nin her noktadan geçtiği ve en tenhadan en kalabalık yerlere kadar uzandığı göz önünde bulundurulduğunda, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemlerin alınması önem arz etmektedir.