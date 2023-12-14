WhatsApp'ta kimselerin sizi göremeyeceği 3 gizli yöntem!

WhatsApp, 2023'te sunduğu yeniliklerle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 2021'deki gizlilik sözleşmesi krizi, Telegram gibi alternatif uygulamalara geçişlere neden olmuştu. Ancak WhatsApp, yeni güncellemeler ve özelliklerle kaybettiği kullanıcıları geri kazanmaya odaklanıyor. Gizlilik, bu uygulama üzerinde önemli bir konu ve isteyenler için gizlilik seviyesini artırmak mümkün.

WHATSAPP'TA GÖRÜNMEZ OLABİLMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 4 ŞEY





Gizlilik Ayarlarını Düzenleyin:

WhatsApp, kullanıcılara çeşitli gizlilik ayarları sunmaktadır. Ayarlardan biri olan "Son Görülme" seçeneğini kapatarak, diğer kullanıcılara çevrimiçi olup olmadığınızı göstermeyebilirsiniz. Bu ayarları düzenlemek için:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne gidin.

Gizlilik seçeneğine tıklayın.

"Son Görülme" seçeneğini özelleştirerek ayarlayabilirsiniz.

Okundu Bilgisini Gizleyin:

Mesajlarınızın okundu bilgisini gizleyerek, karşı tarafın mesajınızı okuyup okumadığını anlamasını engelleyebilirsiniz. Aynı gizlilik ayarları bölümünde "Okundu Bilgisi" seçeneğini kapatabilirsiniz.

Bildirim Ekranından Cevap Verme:

WhatsApp'tan gelen mesajlara cevap vermek için uygulamaya giriş yapmadan bildirim ekranını kullanabilirsiniz. Gelen bildirim üzerine tıklayarak cevap verebilir ve çevrimiçi olarak görünmeden iletişim kurabilirsiniz.

İnterneti Kapatın:

WhatsApp kullanılmadan önce internet bağlantısını kapatmak da bir seçenektir. Hem Wi-Fi hem de mobil veriyi kapatarak uygulamaya giriş yapabilir ve çevrimiçi görünmeden mesajlara cevap verebilirsiniz. Daha sonra internet bağlantınızı aktif hale getirdiğinizde mesajlar otomatik olarak gönderilecektir.

Bu ipuçları kullanılarak WhatsApp üzerinde istenilen gizlilik seviyesine ulaşabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki, bazı gizlilik ayarları kullanıcının da belirli bilgileri görememesine neden olabilir.