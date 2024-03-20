WhatsApp'ta sesli mesaj dinlemeye son! Yeni özellik geliyor

WhatsApp, Android kullanıcılarına heyecan verici bir özellik sunuyor: artık sesli mesajları metne çevirebileceksiniz! Mayıs 2023'te beta sürümünde görülen bu yenilik, WhatsApp deneyimini daha da zenginleştirecek.

Bu yeni özellik sayesinde, kamusal alanlarda bile sesli mesajları metin olarak okuyabileceksiniz. Yaklaşık 150 megabayt ek veri indirilerek sesli mesajlar metne çevrilecek. Özelliği etkinleştirmek için 'Chats' ayarlarına giderek kolayca kullanabilirsiniz.

İki dakikadan kısa olan sesli mesajlar otomatik olarak metne dönüştürülürken, daha uzun mesajlar için kullanıcı onayı gerekecek. Bu, kullanıcıların gizliliğini ve rahatını korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemidir.





WhatsApp'ın bu yeniliği, mobil iletişim dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sesli mesajları metne çevirme özelliği, daha fazla erişilebilirlik ve gizlilik sunarken, kullanıcıların iletişim deneyimini de yeniden şekillendirecek.

Bu yenilik, mobil uygulama geliştiricileri için de yeni fırsatlar sunuyor. Mobil iletişimde sesli mesajların metne dönüştürülmesi, kullanıcıların daha geniş bir kitleye erişimini sağlayacak ve iletişimi daha kolay hale getirecek.

WhatsApp'ın Android kullanıcılarına sunacağı bu yeni özellik, mobil iletişim dünyasında çığır açacak ve kullanıcıların deneyimini daha da iyileştirecek. Artık sesli mesajlar sadece dinlenmekle kalmayacak, aynı zamanda metne dönüştürülerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişilebilir hale gelecek.