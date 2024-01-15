Yapay zekâ destekli akıllı ızgaralar pişirilen etler için doğru sıcaklığı belirleyecek!

Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) açık havada yemek pişirmeye teknolojik bir dokunuş geldi. İki şirket, yapay zekânın ızgarada mükemmelliğe ulaşmaya yardımcı olabileceğini vaat ediyor. Brisk It ve Seergrills, etler için doğru sıcaklığı ve kızartmayı elde etmek için mobil uygulamaları kullanan akıllı ızgaralar sunuyor.

Perfecta by Seergrills, NeuralFire adını verdiği, bir işlemci ve sensörlerce desteklenen teknolojiyi kullanarak yiyecekleri kullanıcının istediği pişme derecesine göre pişiriyor.

Şirket, 1 inçlik bir antrikot bifteğini 90 saniyede mükemmel bir şekilde pişirebileceğini iddia ediyor.

Uygulamayı kullanarak aşçılar proteinlerini, et kesimlerini ve tercih ettikleri kızartma ve sıcaklığı seçebiliyor ve gerisini Perfecta hallediyor.

Brisk It CEO'su Christopher Huang, NeoSear'ın "gerçek zamanlı bir yapay zekâ ızgara asistanı" ile birlikte geldiğini söyledi. Bu asistan, yemek pişirme konusunda sorular sorabileceğiniz ve yemeğinizi nasıl terbiye etmek istediğinize göre sipariş verebileceğiniz bir asistan şeklinde sunuluyor.





FİYATI NE KADAR?

Izgara, geleneksel ızgaralarda kullanılan odun peletlerini ve elektrikli ısıtma sistemini birleştirerek kullanıcının girdilerine bağlı olarak etleri kızartıyor ve tütsülüyor.

Huang yaptığı açıklamada, "Izgaranızla konuştuğunuzu, aklınıza gelebilecek her şeyi söylediğinizi ve ardından ızgaranın kendi başına mükemmel özelleştirilmiş tarifi oluşturup pişirdiğini hayal edin" dedi.

InnoGrill 1.0 olarak adlandırılan teknolojinin önceki bir sürümü yalnızca önceden ayarlanmış menü seçenekleriyle çalışıyordu. Şimdi, InnoGrill 2.0 kullanıcının isteklerini gerçeğe dönüştürmek için üretken yapay zekâ kullanıyor.

Brisk It, NeoSear için henüz bir fiyat açıklamadı. Şirketin diğer akıllı ızgaralarının fiyatı internette 1.400 dolara kadar çıkıyor. Fakat şirket, bu ızgaranın önerilen perakende satış fiyatını 3 bin 500 dolar olarak belirledi.