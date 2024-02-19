Yapay zekâ şirketi OpenAI’ın değeri 80 milyar dolara ulaştı!

Yapay zekâ teknolojisinin lokomotif şirketi OpenAI’ın değeri 80 milyar doları buldu. OpenAI, kendisine 80 milyar dolar veya daha fazla değer biçen bir anlaşma yaptı.

The New York Times'ın haberine göre, San Francisco merkezli şirketin, risk sermayesi şirketi Thrive Capital'in öncülüğünde hissedarların hisselerini satmaları için halka açık bir ihale teklifinde hisse satacağı belirtildi. Bu anlaşma, OpenAI çalışanlarının şirketteki hisselerini nakde çevirmelerine olanak tanıyor.

Şirket, daha geçen yıl başka bir ihale teklifi anlaşmasına dahil oldu ve girişim sermayesi şirketleri Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve K2 Global, OpenAI'ye yaklaşık 29 milyar dolar değer biçen bir anlaşmada hisse satın almayı kabul etti. Böylece değerini yaklaşık üçe katlamış oldu.

OpenAI, ChatGPT sohbet robotunun Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana yapay zekâ patlamasının merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda, Sam Altman'ın başında bulunduğu firmanın gelirleri, teknolojiye olan ilginin patlaması nedeniyle 2023 yılında 1,6 milyar doların üzerine çıktı.





MİCROSOFT’TAN 10 MİLYAR DOLARLIK DESTEK ALDI

Ayrıca, teknoloji devi Microsoft'tan geçtiğimiz ocak ayında 10 milyar dolar dahil olmak üzere büyük bir destek aldı.

OpenAI kısa süre önce, kullanıcıların metne dayalı videolar oluşturmasına olanak tanıyan en yeni yapay zekâ aracı Sora’yı tanıttı.

Şirket, internet sitesinde "Sora, görsel kaliteyi ve kullanıcının isteğine bağlılığı koruyarak bir dakikaya kadar videolar oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Zarar veya riskler açısından kritik alanları değerlendirmek üzere kırmızı ekip tarafından test edilecek olan ürünün ön gösterimlerinde, bir sanat galerisi turu ve yağmurlu bir Tokyo caddesinde yürüyen bir kadının son derece gerçekçi görüntüleri yer alıyor.

OpenAI, "OpenAI dışındaki insanlarla çalışmaya ve onlardan geri bildirim almaya başlamak ve kamuoyuna ufukta hangi yapay zekâ yeteneklerinin olduğu konusunda bir fikir vermek için araştırma ilerlememizi erkenden paylaşıyoruz" diye ekledi.