Yapay zekâ tarafından üretilen sesleri kullanan sahte aramalar artık yasa dışı!

ABD’de Fedaral İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel, komisyonun yapay zekâ tarafından üretilen seslerle yapılan aramaları Telefon Tüketicisini Koruma Yasası (TCPA) kapsamında "yapay" olarak kabul etmesini ve böylece yasa dışı hale getirmesini önerdi. FCC, 8 Şubat Perşembe günü oybirliğiyle bu deklarasyon kararını kabul ederek yapay zekâ sahte aramalarını resmen yasa dışı hale getirdi.

Başkan Rosenworcel, perşembe günü yaptığı FCC basın açıklamasında, "Kötü niyetli kişiler, savunmasız aile üyelerini gasp etmek, ünlüleri taklit etmek ve seçmenleri yanlış bilgilendirmek için istenmeyen sahte aramalarda yapay zekâ tarafından üretilen sesleri kullanıyor. Bu sahte aramaların arkasındaki dolandırıcıları uyarıyoruz. Eyalet Başsavcıları artık bu dolandırıcılıkları çökertmek ve halkın dolandırıcılık ve yanlış bilgilendirmeden korunmasını sağlamak için yeni araçlara sahip olacaklar” dedi.





SAHTE ARAMALARDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

FCC'nin açıkladığı üzere, TCPA kuruma yapay zekâ tarafından üretilen sesleri kullanan sahte aramalara ceza verme ve bu sahte aramaları kolaylaştıran taşıyıcılardan gelen aramaları engelleme yetkisi veriyor. Ayrıca, bireysel tüketicilere ve kuruluşlara yapay zekâ sahte aramalarına karşı mahkemede dava açma olanağı da veriyor.

Perşembe günü, sahte arama engelleme uygulaması YouMail'in arkasındaki ekip, ABD'li tüketicilerin Ocak 2024'te 4,3 milyarın biraz altında sahte arama aldığını gösteren son çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Ocak 2023'teki 4,5 milyar sahte aramaya göre yüzde 5,2'lik bir düşüş ve 2023 aylık ortalaması olan 4,6 milyara göre yüzde 6,8'lik bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

YouMail CEO'su Alex Quilici, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Genel olarak daha düşük sahte arama hacimleri eğilimi görmeye başlıyoruz. Her zaman aydan aya bazı dalgalanmalar olur, ancak büyük resme baktığımızda, toplam sahte arama hacmi nihayet düşmeye başlıyor gibi görünüyor” diye konuştu.