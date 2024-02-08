Yapay Zeka, Vezüv Yanardağı'nın gömdüğü 2000 yıllık antik tomardaki gizli mesajı çözdü

Vezüv Yanardağı’nın Küllerindeki Sırrı Çözen 700 Bin Dolarlık Yapay Zeka Yarışması Sonuçlandı

Vezüv Yanardağı’nın küllerinden antik bir kütüphaneyi okumak için 700.000 dolarlık yarışma sonuçlandı. Yarışmanın amacı, Pompei kentinde bulunan ve henüz okunamayan Herculaneum Papirüsleri’ni yapay zeka teknolojisi ile okumak. Yarışmaya katılanlar, 79 yılında yanardağın patlamasıyla karbonlaşmış olan papirüsleri sanal olarak açıp, üzerlerindeki yazıları çözmeye çalıştı.

Kömürleşmiş papy ru'lar arkeolojideki en büyük gizemlerden biri olarak tanımlandı ancak öğrenci araştırmacılar sonunda olayı çözdüler.

Antik parşömen hasar görmüş ve açılması imkansız





Metnin bilinmeyen bir kişiye "gölge düşürdüğü" söyleniyor





Söz konusu Herculaneum parşömeni, MS 79'daki meşhur Vezüv Yanardağı patlaması sırasında karbonlaşma sürecinden geçmiştir.

Parşömenler hassas haliyle sarılıp mühürlendiğinden, onları açmaya çalışmak onları yok eder.

Bu nedenle birçok parşömen üzerindeki metin binlerce yıldır bir sır olarak kalmıştır.

Bilim adamlarının kıvrılmış parşömenleri deşifre etmenin bir yolunu bulup bulamayacağını görmek için Vesuvius Challenge adlı bir yarışma düzenlendi.

700.000 dolarlık ödülü paylaşacak üç kazanan vardı.

"Bu incelemenin sonuçları açık ve oybirliğiyle ortaya çıktı: 700.000 $'lık Vesuvius Challenge Büyük Ödülü, mükemmel sunumlarından dolayı üç kişilik bir ekibe verildi.

"Youssef Nader, Luke Farritor ve Julian Schilliger'i tebrik ederiz!" Vesuvius Challenge web sitesi bu hafta açıklandı .

Ekip, yapay zekayı sarılmış parşömenleri okuması için eğitti ve bu yöntemi kırılgan Herculaneum parşömenine uyguladı.

Yarışmaya katılımları "en okunaklı başvuru" olarak tanımlandı.

Yaklaşık 2000 yıl önce birisinin bir parşömen üzerine ne yazdığını merak ediyor olabilirsiniz.

Yazarın bunu bilinmeyen bir kişi hakkında şikayette bulunmak için kullandığı ortaya çıktı.

Yarışma organizatörü Nat Friedman, şifresi çözülen metnin "genel veya özel olarak haz hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmayan isimsiz ideolojik düşmanlara - belki de stoacılara - gölge düşürdüğünü" açıkladı.

"Bu, Herculaneum papirolojisinde ve genel olarak Yunan felsefesinde bir devrimin başlangıcıdır.

Napoli II. Federico Üniversitesi'nden Federica Nicolardi, The Guardian'a "Bu, antik Roma döneminden kalma tek kütüphane" dedi.

HERCULANEUM PAPİRÜSLERİ NEDİR?

Herculaneum Papirüsleri, Pompei kentinde bulunan ve Sezar’ın kayınpederine ait olduğu düşünülen bir villada keşfedilen antik bir kütüphanedir. Kütüphanede, Yunanca yazılmış felsefi metinler içeren binlerce papirüs bulunmaktadır. Ancak, 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla papirüsler karbonlaşmış ve okunamaz hale gelmiştir. 1750 yılında keşfedilen papirüslerden sadece birkaçı fiziksel olarak açılarak okunabilmiştir. Ancak bu yöntem papirüsleri tahrip ettiği için terk edilmiştir. Bugüne kadar 600’den fazla papirüs okunamamıştır. Papirüslerin içerdiği bilgiler, antik dünyanın felsefe, bilim, edebiyat, matematik, şiir ve politikası hakkında büyük bir kaynak olabilir.