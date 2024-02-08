Yapay zekâ yeni bir keşif çağı başlatıyor!

Peş peşe yaşanan gelişmeler, yapay zekânın gerçek dünyada etki yaratmak için insanların aşina oldukları zaman ve mekân sınırlarının çok ötesine bakmalarına nasıl yardımcı olabileceğini gösterdi.

Pazartesi günü, bir grup araştırmacının makine öğrenimini kullanarak arkeolojinin en uzun süreli gizemlerinden birini çözdüğü ve MS 79 yılında Vezüv'ün patlamasıyla neredeyse kaybolan yaklaşık 2000 yıllık bir parşömeni deşifre ettiği ortaya çıktı.

İlk kez 18’inci yüzyılda Pompeii yakınlarındaki bir villada keşfedilen Herculaneum papirüslerinin bir parçası olan parşömen, araştırmacıların ondan elde edebilecekleri her türlü bilgiyi deşifre etmeye çalıştıkları yoğun bir ilgi konusu haline gelmiş ancak bir türlü deşifre edilememişti. Şimdi araştırmacılar, yapay zekâ sayesinde üç yüzyıldır deşifre edilmeyi bekleyen bu parşömeni deşifre etmeyi başardı ve parşömende hayattan nasıl keyif almakla ilgili şeylerin yazıldığı ortaya çıktı.





YAPAY ZEKÂ GELECEĞE GİDEN YOLU AÇIYOR

Yapay zekânın geçmişi deşifre etmek için kullanıldığını görmenin yanı sıra, geleceğe giden bir yol oluşturmak için de kullanılıyor gibi görünüyor.

Bill Gates ve Jeff Bezos destekli KoBold Metals şirketi, Zambiya'da ülkenin son 100 yıldaki en büyük keşfi olabilecek bir bakır yatağının keşfinde yapay zekânın kilit bir rol oynadığını paylaştı.

Elektrikli araçlardaki çeşitli bileşenler için hayati bir metal olan bakır, günümüzde en çok talep gören malzemelerden biri. Ancak analistler, arz sıkıntısı nedeniyle bakır fiyatlarının 2027 yılına kadar yüzde 20'ye varan oranlarda artabileceği uyarısında bulundu.

Şirkete göre, bulunması kolay yatakların çoğu zaten keşfedildi. Bu da geleceğin maden yataklarını araştırmanın yeraltının derinliklerine bakmayı gerektireceği anlamına geliyor.

Bunu gerçekleştirme süreci, araştırmacılarının göz önünde saklı herhangi bir yatak olup olmadığını anlamaya başlamalarını sağlamak için Dünya'nın kabuğuyla ilgili yerbilim verilerinin yanı sıra haritalar ve diğer tarihi belgeleri kırmak için yapay zekâyı kullanmayı içeriyor.

Yapay zekâ, tüm bu verileri harita tarzı bir görüntüde modelleyebilir ve bu da şirketin yatakları gizleyebilecek konumlara karar vermesine olanak tanıyor.

KoBold Metals başkanı Josh Goldman, yapay zekâ öncülüğündeki keşfin dünyanın en büyük yüksek dereceli büyük bakır madenlerinden birini temsil ettiğini düşünüyor ve bunu 2023 yılında 393 bin 551 ton bakır üreten Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kakula madeni ile karşılaştırıyor.

Bu kapsamda, açıkça görülüyor ki, milyarlarca dolar sadece bazı üretkenlik ve verimlilik hack’leri elde etmek için yapay zekâya harcanmıyor. Yapay zekâ, aynı zamanda insanların yeni bir keşif çağına girmesine de yardımcı olabileceği öngörülüyor.